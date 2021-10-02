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هل ريال مدريد ما زال قادراً على المنافسة على البطولات؟ كريم بنزيما يرد

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هل ريال مدريد ما زال قادراً على المنافسة على البطولات؟ كريم بنزيما يرد هل ريال مدريد ما زال قادراً على المنافسة على البطولات؟ كريم بنزيما يرد

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أثار ريال مدريد قلق جماهيره ومتابعي الفريق حول العالم بعدما تعرض للخسارة أمام نظيره شيريف تيراسبول المولدوفي ضمن الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد قد تعادل أيضاً في الجولة الأخيرة من مباريات الدوري الإسباني أمام نظيره فياريال سلبياً.

وعلق الهدّاف الفرنسي كريم بنزيما قائد فريق ريال مدريد الإسباني على المستوى الذي يظهر به الفريق والتغير في شكل الفريق هذا الموسم بعد رحيل عدد كبير من نجوم الملكي.

وقال كريم بنزيما: ريال مدريد يمر بمرحلة انتقالية حالياً تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي بعدما رحل عن الفريق نجوماً كباراً مخضرمين مثل سيرجيو راموس ورافاييل فاران والاعتماد على لاعبين شباب مثل إدواردو كامافينجا وفينيسيوس جونيور والذين باتوا يلعبون دوراً أكبر في الفريق.

وتابع بنزيما مؤكداً أن فريقه لا زال قادراً على المنافسة على البطولات: ريال مدريد ما يزال أفضل ناد في العالم، سواء اعتبرت الفترة الخالية مرحلة إعادة بناء أم لا، هي كرة قدم جديدة، وجيل جديد، ولاعبون جدد.

وأضاف: يجب أن نستثمر في اللاعبين الشبان كي يصبحوا عظماء يوما ما، وأنا هنا لدّى دور كبير في مساعدتهم أتحدث كثيرا معهم، وأود المساعدة في تطوير أدائهم ومستواهم.

المصرى اليوم

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