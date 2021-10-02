الإسماعيلى مواليد 2001 يخطف التعادل من المقاولون العرب

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انتهت منذا لحظات أولى مباريات الجمهورية لمواليد 2001 بين المقاولون والإسماعيلي بالتعادل الإيجابي 1/1، أحرز المقاولون هدفه الأول في الدقيقة عشرين من زمن الشوط الثانى عن طريق اللاعب محمود حمودة، وتعادل الإسماعيلى في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع الذي قدره حكم اللقاء خالد منسى بستة دقائق نتيجة أخطاء المدافعين.

وأعرب عبدالعزيز مصطفى زيزو المدير الفني لفريق المقاولون أنه راضى عن أداء لاعبى فريقه وخاصة باننا نلاعب فريق له محترم وأكد أن لولا تسرع المهاجمين وخاصة تايسون وأحمد صبحى لخرجت النتيجة بفوز كبير لفريقى وأشاد بكلا اللاعبين وأكد أن هناك بعض الأخطاء سيتم العمل على معالجتها خلال الأيام القادمة.

يقود جهاز فنى للمقاولون عبدالعزيز مصطفى زيزو مدير فنى وأحمد كمونة مدرب عام وتونسى أبوالليل مدرب حراس مرمى وتامر عادل إصابات ملاعب وسعيد صابر إدارى وأحمد الأسوانى عامل مهمات.

تحت قيادة محمد رضوان رئيس القطاع وعبدالفتاح صالح المدير الإدارى للقطاع والمهندس محمد عادل المشرف العام على الكرة وعضو مجلس الإدارة.