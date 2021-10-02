أخبار عاجلة

كوت ديفوار تكتسح مالاوى بثلاثية نظيفة فى تصفيات المونديال -
"ملهم العالم" لـ"القرني" الأكثر مبيعاً.. و"بادويلان" لـ"سبق": 20 ألف نسخة توشك على النفاد -
الربّاعة ذكرى خرمي: نشكر قيادتنا الرشيدة على دعمها رياضة المرأة -
"حصاد يوم".. توزيع 3 آلاف مظلة على المعتمرين والعاملين بالحرم -
ماكرون يرفض مجددًا تقديم الاعتذار بشأن التاريخ الاستعماري الفرنسي في إفريقيا -
قبل انطلاق مباراة مصر وليبيا .. كورونا تضرب الجابون وتؤجل مباراتها مع أنجولا -
30 لاعبًا في الترشيحات الأولية للكرة الذهبية .. محمد صلاح من بينهم -
الخارجية: بريطانيا تعترف باللقاحات التي تستخدمها المملكة -
بعد العثور على لقاحات كورونا ملقاه في ترعة المنيا.. النيابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة (صور) -
إعلان الحكومة الجديدة فى المغرب.. واستمرار وزراء «السيادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

الإسماعيلى مواليد 2001 يخطف التعادل من المقاولون العرب

Print
الإسماعيلى مواليد 2001 يخطف التعادل من المقاولون العرب الإسماعيلى مواليد 2001 يخطف التعادل من المقاولون العرب

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

انتهت منذا لحظات أولى مباريات الجمهورية لمواليد 2001 بين المقاولون والإسماعيلي بالتعادل الإيجابي 1/1، أحرز المقاولون هدفه الأول في الدقيقة عشرين من زمن الشوط الثانى عن طريق اللاعب محمود حمودة، وتعادل الإسماعيلى في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع الذي قدره حكم اللقاء خالد منسى بستة دقائق نتيجة أخطاء المدافعين.

وأعرب عبدالعزيز مصطفى زيزو المدير الفني لفريق المقاولون أنه راضى عن أداء لاعبى فريقه وخاصة باننا نلاعب فريق له محترم وأكد أن لولا تسرع المهاجمين وخاصة تايسون وأحمد صبحى لخرجت النتيجة بفوز كبير لفريقى وأشاد بكلا اللاعبين وأكد أن هناك بعض الأخطاء سيتم العمل على معالجتها خلال الأيام القادمة.

يقود جهاز فنى للمقاولون عبدالعزيز مصطفى زيزو مدير فنى وأحمد كمونة مدرب عام وتونسى أبوالليل مدرب حراس مرمى وتامر عادل إصابات ملاعب وسعيد صابر إدارى وأحمد الأسوانى عامل مهمات.

تحت قيادة محمد رضوان رئيس القطاع وعبدالفتاح صالح المدير الإدارى للقطاع والمهندس محمد عادل المشرف العام على الكرة وعضو مجلس الإدارة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كوت ديفوار تكتسح مالاوى بثلاثية نظيفة فى تصفيات المونديال

كوت ديفوار تكتسح مالاوى بثلاثية نظيفة فى تصفيات المونديال

ماكرون يرفض مجددًا تقديم الاعتذار بشأن التاريخ الاستعماري الفرنسي في إفريقيا

ماكرون يرفض مجددًا تقديم الاعتذار بشأن التاريخ الاستعماري الفرنسي في إفريقيا

قبل انطلاق مباراة مصر وليبيا .. كورونا تضرب الجابون وتؤجل مباراتها مع أنجولا

قبل انطلاق مباراة مصر وليبيا .. كورونا تضرب الجابون وتؤجل مباراتها مع أنجولا

30 لاعبًا في الترشيحات الأولية للكرة الذهبية .. محمد صلاح من بينهم

30 لاعبًا في الترشيحات الأولية للكرة الذهبية .. محمد صلاح من بينهم