وديًا.. البنك الأهلي يفوز على جمهورية شبين بهدف أسامة فيصل

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انتهت منذ قليل المباراة التجريبية الثانية لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي بالفوز على نظيره جمهورية شبين بهدف للاشيء أحرزه أسامة فيصل في الدقيقة الثانية من عمر شوط المباراة الثاني.

وشهدت المباراة غياب الرباعي كريم بامبو وعاصم صلاح وفادي فريد وأحمد ياسر الذين حيث خاضوا مرانا خفيفا قبل انطلاق المباراة.

وأشرك خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي عدد كبير من لاعبي الفريق لاكتساب حساسية المباريات حيث خاض فريق البنك الأهلي المباراة بتشكيلين مختلفين على مدار شوطي المباراة.

ويستعد فريق البنك الأهلي للسفر بعد غداً السبت لمعسكر مغلق ببرج العرب استعدادا لانطلاق الموسم الجديد ومن المقرر أن يلعب الفريق بالمعسكر مجموعة من المباريات الودية ضمن البرنامج المقرر من قبل خالد جلال المدير الفني للفريق.