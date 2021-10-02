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نتائج لاعبي الأهلي في بطولة الجمهورية بالإسماعيلية للتنس

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نتائج لاعبي الأهلي في بطولة الجمهورية بالإسماعيلية للتنس نتائج لاعبي الأهلي في بطولة الجمهورية بالإسماعيلية للتنس

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لاعبو التنس الأرضي بالنادي الأهلي، اختتموا اليوم السبت، مشاركاتهم في بطولة الجمهورية التي أقيمت على ملاعب نادي هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وفازت تقى طارق مختار برفقة اللاعبة جودي عمرو القاضي بالمركز الأول، ضمن منافسات زوجي 16 سنة ناشئات، فيما فاز بالمركز الثاني لاعبتا الأهلي ريناد رضوان وسوسنة حنا.

وفي منافسات الفردي فاز عبدالرحمن عطا الله بالمركز الأول فردي ناشئين تحت 16 عامًا، أما في منافسات الزوجي فجاء عبدالرحمن عطا الله وياسين محمد على في المركز الثاني.

وفي منافسات 18 سنة ناشئات فردي، احتلت نور أحمد شافعي المركز الثاني، فيما جاءت بسملة أبوطالب وكنوز فؤاد في المركز الثاني ضمن منافسات الزوجي.

وقال محمود عبدالمبدي، المدير الفني لفرق تنس الأهلي، إن لاعبي النادي بذلوا مجهودات كبيرة خلال البطولة، التي شهدت منافسة قوية بين كل اللاعبين في كل المنافسات، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني طالب اللاعبين بالتركيز في المرحلة المقبلة، خاصة مع استئناف مباريات بطولة الدوري العام للأندية في كافة المراحل السنية المختلفة.

وأشار إلى أن فريق تنس الأهلي تحت 14 عامًا «ناشئين- ناشئات»، سوف يواجه صيد الدقي وسموحة، في الدور نصف النهائي من بطولة الدوري، ولذلك سوف يتم الاستعداد بكل قوة لتلك المباريات، من أجل الفوز بالبطولة.

ويرأس جهاز تنس الأهلي طارق صبحي، وعادل صديق نائب رئيس الجهاز، ومحمود عبدالمبدي، مديرًا فنيًّا، وأحمد ‏منير مدربًا عامًّا، ومحمد الدوادي مدربًا، وحسن صوفي مدربًا للياقة البدنية، وأحمد عبدالغني مديرًا إداريًّا.‏

المصرى اليوم

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