سيدات يد الأهلي يفوز على مركز شباب ششت الأنعام في الدوري

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حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب مركز شباب ششت الأنعام بالبحيرة، في انطلاق بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة نادي ألعاب دمنهور، وشهدت أداءً قويًّا من جانب «سيدات يد الأهلي» الذي استحوذ على مجريات اللعب طوال اللقاء ونجح في تحقيق الفوز بنتيجة 38-1.

واستغل الجهاز الفني لفريق سيدات يد الأهلي بقيادة يحيى يوسف، المباراة، في الدفع بعدد كبير من اللاعبات الناشئات لإكسابهن الخبرة وحساسية المباريات، كما قام بتجربة العديد من الجوانب الفنية والخططية في بداية الموسم الجديد.

وأكد يحيي يوسف أن فريق سيدات يد الأهلي سيطر على مجريات المباراة وأدى مباراة دفاعية بشكل جيد، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني سعيد بالانطلاقة الكبيرة للفريق في بداية الدوري.

وأضاف يحيى أن الجميع يعمل على الفوز في جميع المباريات في الدوري وحسم اللقب دون خسارة كما فعلها الفريق الموسم الماضي.

وأشار يوسف إلى أن فريق سيدات يد الأهلي يمتلك العديد من العناصر المميزة صاحبات الخبرة، بالإضافة إلى العديد من الناشئات اللاتي يمتلكن مهارات عالية لتدعيم صفوف الفريق على مدى الموسم.

يذكر أن «سيدات يد الأهلي» توج بالثلاثية الموسم الماضي، (الدوري- كأس مصر- بطولة منطقة القاهرة).

وكان فريق سيدات يد الأهلي قد فاز في المباراة الماضية على فريق الزهور، بنتيجة 35-12، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.