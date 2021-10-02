ملاعب جنوب الوادي تستضيف الدورة التنشيطية لمنطقة قنا لكرة اليد

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شهد الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة نيابة عن رئيس الجامعة فعاليات ختام منافسات الدورة التنشيطية لمنطقة قنا لكرة اليد مواليد ٢٠٠٨.

بطولة كرة اليد بجامعة جنوب الوادى

وقام نائب رئيس الجامعة بتسليم الجوائز للفرق الفائزة مؤكدا اهتمام الجامعة بوجود قاعدة رياضية كبيرة و منافسات متنوعة مشيدا بالروح الرياضية والمنافسة الشريفة خلال فعاليات البطولة.

حصل على المركز الأول مركز شباب الخطارة وجاء نادي نقادة الرياضي في المركز الثاني و احتل فريق زهور الألمنيوم المركز الثالث.

وفي ختام البطولة قدم مسؤلى منطقة قنا لكرة اليد الشكر لجامعة جنوب الوادي على استضافة فعاليات البطولة وتوفير كافة سبل الدعم لخروج المنافسات بالشكل اللائق.