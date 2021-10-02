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6 أرقام تجعل محمد صلاح الأفضل بين كل لاعبي الدوري الإنجليزي

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6 أرقام تجعل محمد صلاح الأفضل بين كل لاعبي الدوري الإنجليزي 6 أرقام تجعل محمد صلاح الأفضل بين كل لاعبي الدوري الإنجليزي

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يقدم الفرعون المصري محمد صلاح أداء لافتاً رفقة فريقه ليفربول في الموسم الجاري على الصعيدين المحلي في إنجلترا والقاري في أوروبا حيث يسير الفريق بصورة رائعة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشفت تقارير عالمية عن أن محمد صلاح حتى الآن منذ انطلاق الموسم الجاري وبعد انتهاء 6 جولات من عمر منافسة الدوري الإنجليزي الممتاز يعتبر الأفضل بين كل لاعبي البريميرليج وذلك بلغة الأرقام الدقيقة التي لا تجامل أي شخص.

ويتسيد محمد صلاح كل لاعبي الدوري الإنجليزي منذ انطلاق الموسم الجاري بـ 6 أرقام لافتة لم يقترب منها أي لاعب آخر في البريميرليج.

1- محمد صلاح أكثر من سجل أهدافاً حتى الآن برصيدد 5 أهداف.

2- محمد صلاح أكثر من سدد على المرمى بين كل لاعبي الدوري الإنجليزي بـ 25 تسديدة.

3- محمد صلاح أكثر من سدد بين القائمين والعارضة بـ 15 تسديدة.

4- محمد صلاح أكثر من حصل على فرص محققة لتسجيل الأهداف في البطولة حتى الآن بـ 8 فرص.

5- محمد صلاح أكثر من لمس الكرة داخل منطقة جزاء المنافسين بـ 58 لمسة للكرة.

6- محمد صلاح صاحب أكبر معدل من الأهداف المتوقعة للاعب في الدوري الإنجليزي بـ 4.4 هدفاً.

المصرى اليوم

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