أرقام مانشستر يونايتد وإيفرتون.. تاونسند يتألق مع استمرار النتائج المخيبة للشياطين الحمر

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واصل مانشستر يونايتد نتائجه المخيبة في الدوري وسقط في فخ التعادل على ملعبه ضد إيفرتون بنتيجة 1-1 في أولى مباريات الجولة السابعة من البريميرليج.

وأنتهى الشوط الأول بتفوق أصحاب الأرض بهدف نظيف من توقيع المهاجم الفرنسي أنطوني مارسيال، الذي سجل الهدف الإفتتاحي للمباراة قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح أندروس تاونسند من معادلة النتيجة لصالح الضيوف في الدقيقة 65 وبعد هجمة مرتدة سريعة من جانب فريق إيفرتون.

وحاول مانشستر يونايتد استعادة التقدم لكن بدون نجاح، ليتعثر الفريق على ملعبه للجولة الثانية على التوالي ويرتفع رصيد فريق الشياطين الحمر إلى 14 نقطة في المركز الثالث، في حين يرتفع رصيد إيفرتون ايضًا إلى 14 نقطة لكن في المركز الرابع لأفضلية فارق الأهداف لفريق مانشستر يونايتد (+8 مقابل + 5)

رجل المباراة:

حصل أندروس تاونسند على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد اداء كبير من الجناح الإنجليزي الذي سجل هدف الضيوف الوحيد.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- إيفرتون هو أكثر خصم سجل ضده أنتوني مارسيال خلال مسيرته الكروية (سجل ضدهم 7 أهداف في 13 مباراة)، التوفيز ايضًا هم أكثر خصم سجل ضدهم المهاجم الفرنسي خلال مسيرته بالبريميرليج مناصفة مع ساوثهامبتون (5).

- هذا هو أول هدف لـ مارسيال في البريميرليج منذ هدفه ضد ساوثهامبتون في فبراير الماضي.

- تمريرة برونو فيرنانديز الحاسمة لهدف مارسيال هي المساهمة التهديفية رقم 50 من لاعب الوسط البرتغالي (سجل 30 وصنع 20) في مباراته رقم 58 بالبريميرليج. فقط أندي كول (43)، ألان شيرر (54) وإريك كانتونا (54) وصلوا إلى 50 مساهمة تهديفية في البريميرليج في عدد مباريات أقل منه

- أندروس تاونسند سجل 5 أهداف وصنع 3 في مختلف البطولات هذا الموسم مع إيفرتون. قبل انضمامه بشكل مجاني هذا الصيف، تاونسيند كان فشل في التسجيل مع كريستال بالاس خلال أخر 31 مباراة.

- أندروس تاونسند سجل 5 أهداف في 9 مباريات بمختلف البطولات مع إيفرتون، نفس عدد أهدافه في أخر 79 مباراة مع كريستال بالاس. الجناح الإنجليزي (30 عامًا) سجل في ثلاث مباريات متتالية في البريميرليج للمرة الأولى في مسيرته.

- مانشستر يونايتد استقبل على الأقل هدف في كل مباراة من المباريات ال9 الأخيرة على ملعب أولد ترافورد في الدوري، لتكون اسوأ سلسلة لهم بدون شباك نظيفة منذ فبراير 1971 (10 مباريات). أخر مرة حافظ فيها الفريق على نظافة شباكه في مباراة على ملعب أولد ترافورد تعود إلى 14 مارس (ضد وست هام).

- إيفرتون لم يخسر على ملعب أولد ترافورد في البريميرليج لثلاث مواسم متتالية للمرة الأولى في عهد المسابقة، وللمرة الأولى في تاريخ مواجهاته مع مانشستر يونايتد في الدوري منذ عام 1991.

- إيفرتون جمعوا 14 نقطة من أول 7 جولات في هذا الموسم من البريميرليج .. فقط في موسم 2004/2005 (16) جمع عدد نقاط أكثر بعد أول 7 جولات من الموسم، وقد أنهوا وقتها الدوري في أفضل مركز ممكن لهم خلال عهد البريميرليج (المركز الرابع).