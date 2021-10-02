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السفارة الأردنية بمسقط تحذر من الحالة المدارية

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السفارة الأردنية بمسقط تحذر من الحالة المدارية السفارة الأردنية بمسقط تحذر من الحالة المدارية

جى بي سي نيوز  :- أهابت السفارة الأردنية في مسقط بأبناء الجالية ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والالتزام بما يصدر عن السلطات العمانية بهذا الشأن؛ نظرا للحالة الجوية المرتقبة والتي ستؤثر على سلطنة عٌمان خلال الأيام القادمة.

ودعت الأردنيين إلى التواصل مع السفارة في حالات الضرورة على رقم الطوارئ 93921146 ورقم السفارة 24692760.

وتُظهر آخر صور الأقمار الإصطناعية المستلمة لدى مركز طقس العرب الإقليمي تطور مُلفت للحالة المدارية في بحر العرب، والتي تشير آخر التوقعات الجوية إلى تحركها تدريجياً نحو الشمال الغربي بمحاذاة السواحل الهندية، مع تطورها تدريجياً إلى عاصفة مدارية.

وفي التفاصيل، تُشير مراصد الاستشعار عن بعد في مركز طقس العرب إلى تطور الحالة المدارية إلى منخفض مداري يتمركز شمال شرق بحر العرب على خط عرض 22.5 شمالاً وخط طول 68.2 شرقاً، وتُقدر سرعة الرياح السطحية حول المركز من 25 إلى 30 عقدة، ويبعد عن العاصمة مسقط حوالي 1000 كم.

جي بي سي نيوز

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