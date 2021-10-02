لابورتا يحتوى غضب مدرب برشلونة : كومان مستمر مع البارسا

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أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، دعمه لمدرب فريقه رونالد كومان قائلاً إن المدرب الهولندي يستحق الحصول على بعض الوقت لتصحيح مسار النادي في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتعرض كومان لانتقادات كثيرة بعد فوز برشلونة مرة واحدة في أخر 5 مباريات خاضها في جميع المنافسات بما في ذلك الهزيمة 3-0 أمام بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.

ورشحت تقارير إعلامية محلية عدة أسماء لخلافة كومان صاحب الـ58 عاماً على رأس الجهاز الفني للنادي الكتالوني من بينها تشافي هرنانديز وأندريا بيرلو وروبرتو مارتينيز.

وبعد محادثات مع المدرب الهولندي بهدف تنقية الأجواء قال لابورتا إنه يدعم مدرب ناديه.

وقال لابورتا في تصريحات صحفية نشرتها وكالة الأنباء العالمية «رويترز» قبل المواجهة بين برشلونة وأتليتيكو مدريد في الدوري المحلي اليوم السبت: «سيبقى كومان مدرباً لبرشلونة، نحن ندرك أنه يستحق الحصول على فرصة لعدة أسباب، فهو مشجع لبرشلونة وهو أسطورة بالنسبة للجمهور في شتى أنحاء العالم، سيبقى في منصبه وهو يستحق هامشا من الثقة، هو يحب برشلونة واختار القدوم إلى هنا في ظروف صعبة على مستوى المؤسسة والساحة الرياضية».

وأردف لابورتا: «بعد الحديث إليه أرى أن لديه ثقة في الفريق، تحدثنا وعلاقتنا غير متوترة، إنها علاقة طيبة وتقوم على الصراحة وأعتقد أن وجهتي نظرنا متطابقة وهي ضرورة تصحيح المسار».

وجاءت تصريحات لابورتا في الوقت الذي يعاني فيه برشلونة من وضع مالي سيء للغاية بعد أن أعلن النادي مؤخرا أن خسائره بلغت 481 مليون يورو في الموسم الماضي.