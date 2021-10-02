برشلونة ضد أتلتيكو مدريد.. موقعة الفرصة الأخيرة لـ «كومان»

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يخوض برشلونة مباراة أخرى حاسمة في الدوري الإسباني مساء السبت، حيث يواجه فريق أتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو، كان برشلونة فقيرًا بشكل صادم هذا الموسم ولديه نقطة لإثباتها في مباراة الليلة.

يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني في الوقت الحالي، ولم يتقدم بعد هذا الموسم، فاز لوس كولتشونيروس على ميلان ليفوز بنتيجة 2-1 في وقت سابق من الأسبوع الماضي وسيكون واثقًا قبل هذه المباراة.

من ناحية أخرى، عانى برشلونة تحت قيادة رونالد كومان هذا الموسم وقد يشهد تغييرًا في الإدارة الفنية خلال فترة التوقف الدولي، وأذهل بنفيكا الفريق الكتالوني في دوري أبطال أوروبا ولا يمكنه تحمل هزيمة أخرى ضد أتلتيكو مدريد.

ويحتل برشلونة المركز السادس بشكل مؤقت في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني، برصيد 12 نقطة، فيما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع، برصيد 14 نقطة.

أتلتيكو مدريد وبرشلونة وجهاً لوجه:

برشلونة لديه سجل مثير للإعجاب ضد أتلتيكو مدريد، حيث فاز في 27 من أصل 54 مباراة لعبت بين الفريقين. حقق أتلتيكو مدريد 10 انتصارات فقط ضد برشلونة وسيحتاج إلى تحقيق الفوز خلال مباراة يوم السبت.

وأقيمت المباراة السابقة بين الفريقين في مايو من هذا العام وانتهت بالتعادل السلبي أهدر برشلونة عددًا قليلاً من الفرص في اليوم وسيحتاج إلى أن يكون أكثر فعلية على المرمى في مباراة الليلة.

وخاض كومان خلال مسيرته كمدرب 5 مباريات ضد أتلتيكو مدريد، وتعرض للهزيمة في 3 مباريات وتعادل في مباراة وحقق انتصارا وحيدًا.