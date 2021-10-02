أخبار عاجلة

بعد العثور على لقاحات كورونا ملقاه في ترعة المنيا.. النيابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة (صور) -
إعلان الحكومة الجديدة فى المغرب.. واستمرار وزراء «السيادية» -
بعيدًا عن «طالبان».. خطط لنقل الأموال جوًا لمساعدة الأفغان -
مصر تدين قرار إسرائيل السماح لليهود بالصلاة فى «الأقصى» -
ليبيا: خطة عمل لإخراج المرتزقة -
صاعقة رعدية تضرب سطح محل تجاري بجازان ولا إصابات -
بالفيديو.. اندلاع حريق في ملعب مباراة أندورا وإنجلترا ضمن تصفيات كأس العالم -
انفجار يبتر قدمي امرأة حامل يكشف عن شبكة ألغام حوثية محرمة دوليًا -
50 ألف مصلٍّ يؤدون "الجمعة" في المسجد الأقصى -
انتخاب المملكة لرئاسة جمعيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

طلعت يوسف يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن بيع المحمدي

Print
طلعت يوسف يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن بيع المحمدي طلعت يوسف يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن بيع المحمدي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

اتخذ طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، قرارًا نهائيًا بشأن رحيل باهر المحمدي، مدافع الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وعلمت «المصري اليوم» أن طلعت يوسف، رفض تمامًا رحيل باهر المحمدي، في الفترة الجارية، وذلك بعد العرض الذي تلقاه من نادي بيراميدز، مؤخرًا.

وأبلغ المدير الفني للدراويش، اللجنة الفنية برئاسة على أبوجريشة، برفضه رحيل باهر المحمدي، في الميركاتو الصيفي الجاري، باعتباره أحد الركائز الأساسية في الفريق.

ويتمسك طلعت يوسف، باستمرار جميع العناصر الأساسية مع الإسماعيلي في الموسم المقبل، خاصة في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي وفشله ضم صفقات سوبر خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ودعم الإسماعيلي صفوفه حتى الآن بالتعاقد مع كل من عصام صبحي، ظهير أيمن نادي المقاصة وأحمد عادل عبدالمنعم حارس مرمى الجونة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تدين قرار إسرائيل السماح لليهود بالصلاة فى «الأقصى»

مصر تدين قرار إسرائيل السماح لليهود بالصلاة فى «الأقصى»

سموحة يفوز على المصري بهدفين

سموحة يفوز على المصري بهدفين

عالميًا: استمرار تسجيل إصابات.. الإمارات: انتهاء الأزمة.. ومصر تواصل جهودها

عالميًا: استمرار تسجيل إصابات.. الإمارات: انتهاء الأزمة.. ومصر تواصل جهودها

مصرع شخص وإصابة ١٧ اخرين في حادثين منفصلين في الوادي الجديد

مصرع شخص وإصابة ١٧ اخرين في حادثين منفصلين في الوادي الجديد