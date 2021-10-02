طلعت يوسف يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن بيع المحمدي

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اتخذ طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، قرارًا نهائيًا بشأن رحيل باهر المحمدي، مدافع الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وعلمت «المصري اليوم» أن طلعت يوسف، رفض تمامًا رحيل باهر المحمدي، في الفترة الجارية، وذلك بعد العرض الذي تلقاه من نادي بيراميدز، مؤخرًا.

وأبلغ المدير الفني للدراويش، اللجنة الفنية برئاسة على أبوجريشة، برفضه رحيل باهر المحمدي، في الميركاتو الصيفي الجاري، باعتباره أحد الركائز الأساسية في الفريق.

ويتمسك طلعت يوسف، باستمرار جميع العناصر الأساسية مع الإسماعيلي في الموسم المقبل، خاصة في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي وفشله ضم صفقات سوبر خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ودعم الإسماعيلي صفوفه حتى الآن بالتعاقد مع كل من عصام صبحي، ظهير أيمن نادي مصر المقاصة وأحمد عادل عبدالمنعم حارس مرمى الجونة.