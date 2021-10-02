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الشعبانى يشيد بقدارت «عزوز» في اعداد لاعبى المصرى

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الشعبانى يشيد بقدارت «عزوز» في اعداد لاعبى المصرى الشعبانى يشيد بقدارت «عزوز» في اعداد لاعبى المصرى

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أبدى معين الشعبانى، المدير الفنى لفريق الكرة بالنادى المصرى، اعجابه الشديد بقدرات الدكتور صفى الدين عزوز مخطط الأحمال البدنية المتواجد ضمن جهازه المعاون بعدما نجح في النهوض بالقدرات البدنية للاعبى المصرى خلال المسعكر الذي أقيم في برج العرب خلال الأيام الماضية، بعدما نجح في اعادة اللاعبين إلى المستوى البدنى المطلوب.

واتفق الشعبانى مع مخطط الأحمال على وضع برنامج تأهيلى لبعض اللاعبين عقب العودة من الراحة السلبية التي منحها للفريق عقب انتهاء معسكر برج العرب لمدة24 ساعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته غداً، وذلك استعدادا للمباراة الأولى في البطولة الكونفدرالية التي ستقام يوم 16 أكتوبر الجارى أمام فريق سلطات الموارد الأوغندى في الدور التمهيدى الأول من البطولة.

ويخوض فريق المصرى عدة مباريات ودية خلال الفترة المقبلة من أجل منح اللاعبين فرصة أكبر لإكتساب حساسية المباريات قبل انطلاق الموسم الكروى الجديد، والحصول على التجانس المطلوب بين الصفقات الجديدة واللاعبين القدامى بالفريق.

ويملك معين الشعباني تاريخ تدريبي طويل في تونس حيث سبق له قيادة فريق الترجي نجو الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وعدد من البطولات المحلية التونسية.

المصرى اليوم

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