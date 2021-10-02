أهلي 2001 يواجه الشرقية للدخان في افتتاح دوري الجمهورية

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يستهل فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ مشواره في دوري الجمهورية للشباب، اليوم السبت، عندما يلتقي مع ضيفه الشرقية للدخان، في المباراة التي تجمع بين الفريقين، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الافتتاحية للموسم.

يدخل فريق أهلي 2001 المباراة وهو يبحث عن أول فوز له في البطولة، لكي يبدأ مبكرًا رحلة الدفاع عن لقبه الذي تُوج به في الموسم الماضي.

وخاض فريق أهلي 2001 فترة إعداد قوية، استعدادًا لمسابقة الدوري، لعب خلالها عددًا كبيرًا من المباريات الودية، التي ظهر فيها اللاعبون بمستويات مميزة، ونجح المدير الفني عمرو أنور من خلالها في التعرف على التشكيل الأساسي للفريق.

وخلال تلك المباريات الودية تعادل أهلي 2001 مع الاتصالات ٥- ٥، وفاز على وادي دجلة ١- صفر، وعلى النصر ٤- ١، وعلى المجد ٣- ١، وعلى الترسانة ٥- ٢.

وقال أنور إنه استفاد بشكل كبير من فترة الإعداد، خاصة المباريات الودية التي استطاع من خلالها تجهيز اللاعبين فنيًّا وبدنيًّا بشكل مميز، مشيرًا إلى أنه ركز خلال الأيام الأخيرة على الجوانب الفنية والتكتيكية وتحفيظ اللاعبين واجباتهم داخل الملعب، قبل بدء مباريات البطولة، مؤكدًا أن اللاعبين عازمون بقوة على تحقيق لقب الدوري.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2001 عمرو أنور مديرًا فنيًّا، وأحمد عبدالظاهر مدربًا مساعدًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عبدالله إداري الفريق، وحسن فاضل طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال، ومحمد السيد أخصائي التدليك.