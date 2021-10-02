الأهلي يجري اختبار طبي لبيرسى تاو لتحديد موعد عودتة للتدريبات الجماعية

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يواصل بيرسى تاو لاعب الأهلي الجديد برنامجه العلاجى من الاصابة في العضلة الضامة، تحت إشراف الجهاز الطبى بالاهلى وينتظر أن يخضع اللاعب لاختبار طبى نهاية الأسبوع الجارى للوقوف على حالتة قبل السماح له بالعودة للتدريبات الجماعية وذلك بعدما حدد طبيب الأهلى عن عودة اللاعب بشكل مبدئى للتدريبات بعد أسبوع

وكان بيتسو موسميانى المدير الفنى قد اجتمع مع اللاعبين الدوليين قبل إنضمامهم لمعسكرات منتخبات بلادهم شدد خلالها على عدم مشاركتهم أو التحامل على أنفسهم حال شعورهم بالإصابة وضرورة الخضوع للفحص الطبي والاطمئنان على سلامتهم، وعدم المجازفة بالمشاركة في المباريات دون جاهزيتهم بنسبة 100%.

وأوضح المدير الفنى بضرورة إبلاغ الأجهزة الفنية للمنتخبات وإخبارهم بأي إصابة أو شكوى، وعدم تكرار ما حدث مع بيرسى تاو لاعب الفريق الذي كان يعاني من إجهاد خفيف في العضلة الضامة، ولم يبلغ الجهاز الفني للأهلي أو منتخب بلاده وشارك أمام منتخب غانا في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وهو ما تسبب في تفاقم إصابته وغيابه فترة كبيرة عن الفريق.