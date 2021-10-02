رسميًا.. غزل المحلة يُعلن تعاقده مع «فوافي» و«ماو»

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أعلن نادي غزل المحلة، تعاقده رسميًا مع لاعب خط الوسط التنزاني حميد ماو، والجناح المدغشقري باولن فوافي، لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد غزل المحلة، مع حميد ماو، وباولون فوافي، لمدة 3 سنوات، خلال الميركاتو الصيفي، في صفقة انتقال حر، وذلك بناءً على طلب محمد عودة، المدير الفني للفريق، والذي أشاد بإمكانيات الثنائي الفنية.

وانتقل حميد ماو، للمحلة بعد رحلة احتراف ممتدة في الدوري المصري، تنقل خلالها بين فرق، بتروجيت وإنبي، قبل أن ينهي رحلته مع الإنتاج الحربي مؤخرًا، لينضم إلى غزل المحلة.

بينما يأتي لاعب مدغشقر الدولي باولن فوافي، الذي يلعب في مركز الجناح الأيمن من رحلة احتراف متنوعة، حيث سبق له اللعب بناديي نانت (الفريق الثاني) وكان الفرنسيين، كما لعب بصفوف فريق شباب قسنطينة الجزائري، قبل أن ينتقل للعب في الدوري المصري، حيث لعب في صفوف مصر للمقاصة منذ 2016 حتى الموسم السابق.

ومن جانبه قال المهندس على العباسي رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، أن مجلس الإدارة في تواصل دائم مع الإدارة الفنية للفريق لتلبية كافة رغباته الفنية من الصفقات الجديدة؛ دعمًا للفريق، الذي يسعى لاحتلال مركز متقدم في جدول الدوري القادم