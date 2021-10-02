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أعلن الجهاز الفنى للأهلى دعمه للثنائى محمد شريف ومجدى قفشة بعد قرار البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى الاول، بعد استبعادهما من معسكر الفراعنة الذي يستعد للخوض مباراتين امام المنتتخب الليبي ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 .

وأكد الجهاز الفنى أن عدم تواجد قفشة وشريف أمام ليبيا لا يقلل من تميزهما وتفوقهما ودورهما الكبير، سواء مع الأهلى أو المنتخب الوطنى.

وعلمت «المصرى اليوم» أن مجلس الإدارة فوّض موسيمانى، المدير الفنى، لحسم مشاركة شريف وقفشة مع منتخب المحليين في كأس بعدما تضمن القائمة المبدئية اسمهما.