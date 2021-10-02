أخبار عاجلة

بعد العثور على لقاحات كورونا ملقاه في ترعة المنيا.. النيابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة (صور) -
إعلان الحكومة الجديدة فى المغرب.. واستمرار وزراء «السيادية» -
بعيدًا عن «طالبان».. خطط لنقل الأموال جوًا لمساعدة الأفغان -
مصر تدين قرار إسرائيل السماح لليهود بالصلاة فى «الأقصى» -
ليبيا: خطة عمل لإخراج المرتزقة -
صاعقة رعدية تضرب سطح محل تجاري بجازان ولا إصابات -
بالفيديو.. اندلاع حريق في ملعب مباراة أندورا وإنجلترا ضمن تصفيات كأس العالم -
انفجار يبتر قدمي امرأة حامل يكشف عن شبكة ألغام حوثية محرمة دوليًا -
50 ألف مصلٍّ يؤدون "الجمعة" في المسجد الأقصى -
انتخاب المملكة لرئاسة جمعيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

الأهلي يعلق على قرار استبعاد شريف وقفشة من ويحسم مصير الثنائي من بطولة العرب

Print
الأهلي يعلق على قرار استبعاد شريف وقفشة من المنتخب ويحسم مصير الثنائي من بطولة العرب الأهلي يعلق على قرار استبعاد شريف وقفشة من ويحسم مصير الثنائي من بطولة العرب

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن الجهاز الفنى للأهلى دعمه للثنائى محمد شريف ومجدى قفشة بعد قرار البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى الاول، بعد استبعادهما من معسكر الفراعنة الذي يستعد للخوض مباراتين امام المنتتخب الليبي ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 .

وأكد الجهاز الفنى أن عدم تواجد قفشة وشريف أمام ليبيا لا يقلل من تميزهما وتفوقهما ودورهما الكبير، سواء مع الأهلى أو الوطنى.

وعلمت «المصرى اليوم» أن مجلس الإدارة فوّض موسيمانى، المدير الفنى، لحسم مشاركة شريف وقفشة مع منتخب المحليين في كأس بعدما تضمن القائمة المبدئية اسمهما.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جمعة يعلن ترتيبات سفر المنتخب إلى ليبيا

جمعة يعلن ترتيبات سفر المنتخب إلى ليبيا

مدرب المنتخب يفاضل بين طارق حامد والسولية لمجاورة الننى في مباراة ليبيا .. وتفاصيل حالة الطقس

مدرب المنتخب يفاضل بين طارق حامد والسولية لمجاورة الننى في مباراة ليبيا .. وتفاصيل حالة الطقس

مفاجآت منتظرة فى تشكيل المنتخب الوطنى أمام ليبيا.. ماذا يخطط له كيروش؟

مفاجآت منتظرة فى تشكيل المنتخب الوطنى أمام ليبيا.. ماذا يخطط له كيروش؟

استعراض مهارات صلاح والننى فى تدريبات المنتخب.. واعرف كواليس استعدادات الفراعنة قبل مواجهة ليبيا

استعراض مهارات صلاح والننى فى تدريبات المنتخب.. واعرف كواليس استعدادات الفراعنة قبل مواجهة ليبيا