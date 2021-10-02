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بعد العثور على لقاحات كورونا ملقاه في ترعة المنيا.. النيابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة (صور)
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الجمعة 08 أكتوبر 2021 06:46 مساءً
إعلان الحكومة الجديدة فى المغرب.. واستمرار وزراء «السيادية»
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الجمعة 08 أكتوبر 2021 06:46 مساءً
بعيدًا عن «طالبان».. خطط لنقل الأموال جوًا لمساعدة الأفغان
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الجمعة 08 أكتوبر 2021 06:46 مساءً
مصر تدين قرار إسرائيل السماح لليهود بالصلاة فى «الأقصى»
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الجمعة 08 أكتوبر 2021 06:46 مساءً
ليبيا: خطة عمل لإخراج المرتزقة
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الجمعة 08 أكتوبر 2021 06:39 مساءً
صاعقة رعدية تضرب سطح محل تجاري بجازان ولا إصابات
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الجمعة 08 أكتوبر 2021 06:38 مساءً
بالفيديو.. اندلاع حريق في ملعب مباراة أندورا وإنجلترا ضمن تصفيات كأس العالم
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الجمعة 08 أكتوبر 2021 06:38 مساءً
انفجار يبتر قدمي امرأة حامل يكشف عن شبكة ألغام حوثية محرمة دوليًا
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الجمعة 08 أكتوبر 2021 06:38 مساءً
50 ألف مصلٍّ يؤدون "الجمعة" في المسجد الأقصى
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الجمعة 08 أكتوبر 2021 06:38 مساءً
انتخاب المملكة لرئاسة جمعيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية
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الجمعة 08 أكتوبر 2021 06:38 مساءً
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فيديو اليوم السابع
اعرفى إزاى تحمى أولادك من المواقع الإباحية.. استشارى تربوى توضح بحلقة جديدة من "kids area"
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 02 أكتوبر 2021 02:51 مساءً
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