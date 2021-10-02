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الأهلي يجرب خطة مواجهة الحرس الوطني في مباراة ودية بالتتش

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الأهلي يجرب خطة مواجهة الحرس الوطني في مباراة ودية بالتتش الأهلي يجرب خطة مواجهة الحرس الوطني في مباراة ودية بالتتش

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استقر الرأى داخل النادي الأهلي على خوض تجربة ودية سيتم تحديد موعدها خلال الساعات المقبلة، وذلك بهدف منح اللاعبين حساسية المباريات قبل شد الرحال الى النيجر لمواجهة الحرس الوطني في دور الـ32 للبطولة الأفريقية، التى ستقام يوم 16 أكتوبر الجارى.

وينتظر أن يدفع بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى بأكبر عدد من اللاعبين خلال التجربة الودية الأخيرة قبل المشوار الإفريقي للوقوف على مستوى اللاعبين خصوصا الصفقات المحلية الجديدة التى تحتاج للمشاركة من أجل الانسجام مع القدامى، فضلا عن رغبتة فى تجربة خطة المباراة الإفريقية.

ويعود الأهلى لاستئناف التدريبات الأحد بعد الراحة التى حصل عليها اللاعبين لمدة ثلاثة أيام لالتقاط الأنفاس ومنحهم مزيد من الراحة قبل العودة للتدريبات إستعدادا لمواجهة الحرس الوطنى بطل النيجر فى مستهل مشوار الأهلى الإفريقي والتى ستقام يوم 16 أكتوبر الجارى على ملعب المنافس، وينتظر أن يجتمع موسيمانى مع اللاعبين قبل إنطلاق المران لشرح برنامج الاعداد الخاص بالمرحلة المقبلة .

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