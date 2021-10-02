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حسين لبيب يسعى لتشكيل قائمة قوية قبل الترشح لانتخابات

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حسين لبيب يسعى لتشكيل قائمة قوية قبل الترشح لانتخابات الزمالك حسين لبيب يسعى لتشكيل قائمة قوية قبل الترشح لانتخابات

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يواصل حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة بنادى استعداداته لخوض انتخابات مجلس إدارة النادى المقرر لها منتصف الشهر المقبل، حيث يترقب الجميع قائمة حسين لبيب والتى ستضمن شخصيات وصفها القريبون من لبيب بأنها مفاجأة.

ولم يعلن لبيب موقفه رسميا من الانتخابات، في اليوم الأول، فيما يواصل لبيب مشاوراته مع القريبين منه من أجل إقناع بعض الشخصيات الكروية للانضمام لقائمته قبل التقدم رسميا للانتخابات.

كان أعلن عن عقد مؤتمر صحفى يوم الثلاثاء المقبل، يعلن من خلاله كشف مخالفات عديدة تهدد بطلان انتخابات النادى المقبلة.

المصرى اليوم

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