فوتوشي إيكيدا يتولى تدريب منتخب اليابان للكرة النسائية

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أعلنت اايابان عن تولى اللاعب السابق فوتوشي إيكيدا، تدريب المنتخب النسائي الياباني لكرة القدم، الفائز ببطولة العالم في 2011 بعد استقالة أساكو تاكاكورا.

واستقالت تاكاكورا من المنصب الذي استمرت فيه منذ 2016 بعد أداء الفريق الذي جاء دون مستوى التوقعات في أولمبياد طوكيو الصيفي 2020 في وقت سابق من العام الحالي حيث خرج من دور الثمانية.

وكان إيكيدا قاد المنتخب النسائي الياباني للفوز بطولة العالم تحت 20 عاما في 2018 بعد الفوز على إسبانيا في المباراة النهائية وتولى مؤخرا تدريب منتخب اليابان تحت 19 عاما.

والمهمة الأولى للمدرب الجديد ستكون في يناير كانون الثاني وفبراير شباط عند مشاركة اليابان في كأس آسيا للكرة النسائية في الهند والتي تأهلت اليابان للمشاركة فيها تلقائيا بصفتها حاملة اللقب.

وستكون هذه البطولة أيضا بمثابة دورة آسيوية مؤهلة لنهائيات كأس العالم 2023 والتي ستقام في أستراليا ونيوزيلندا.