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سيدات يد الأهلي يواجه مركز شباب ششت الأنعام في الدوري

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سيدات يد الأهلي يواجه مركز شباب ششت الأنعام في الدوري سيدات يد الأهلي يواجه مركز شباب ششت الأنعام في الدوري

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يواجه الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، اليوم السبت، مركز شباب ششت الأنعام بالبحيرة، في انطلاق بطولة الدوري.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الثالثة عصرًا، على صالة نادي ألعاب دمنهور، ويسعى فريق سيدات يد الأهلي لتقديم عرض قوي وتحقيق الفوز في ضربة البداية لبطولة الدوري.

وحرص يحيى يوسف، المدير الفني لفريق سيدات يد الأهلي، على عقد جلسة مع اللاعبات للحديث عن الجوانب الخططية في المران الختامي للفريق؛ لحسم المباراة وتقديم أفضل مستوى خلال لقاء اليوم.

وأكد المدير الفني لسيدات يد الأهلي أن الفريق جاهز واستعد بقوة للمشاركة في بطولة الدوري، والمنافسة على لقب البطولة الذي يحمله الفريق من الموسم الماضي.

وأضاف يحيى أن الجهاز الفني واللاعبات استفاد بشكل كبير من فترة الإعداد والمباريات الودية، التي استطاع من خلالها تجهيز اللاعبات فنيًّا وبدنيًّا بشكل مميز.

وتابع يوسف أن فريق سيدات يد الأهلي خاض خلال المرحلة الماضية مباريات في بطولة منطقة القاهرة وأدى بشكل مميز، مشيرًا إلى أنه ركز خلال التدريبات الماضية على الجوانب الفنية والتكتيكية وتحفيظ اللاعبات واجباتهن داخل الملعب، قبل بداية مباريات الدوري.

يذكر أن «سيدات يد الأهلي» توج بالثلاثية الموسم الماضي، (الدوري- كأس - بطولة منطقة القاهرة).

وكان فريق سيدات يد الأهلي قد فاز في المباراة الماضية على فريق الزهور، بنتيجة 35-12، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

المصرى اليوم

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