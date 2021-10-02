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أول تعليق لمرتضى منصور عقب فتح باب انتخابات : «وفروا ملايين الدعاية»

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أول تعليق لمرتضى منصور عقب فتح باب انتخابات الزمالك: «وفروا ملايين الدعاية» أول تعليق لمرتضى منصور عقب فتح باب انتخابات : «وفروا ملايين الدعاية»

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حذر رئيس نادى المجمد من اقامة الانتخابات المقرر اقامتها يوم 19 نوفمبر المقبل لانتخاب مجلس جديد يتولى قيادة القلعة البيضاء لمدة أربع سنوات.

وأرجع «منصور» البطلان إلى انه صدر لصالحه حكم قضائي من محكمة القضاء الاداري في ابريل الماضي، يؤكد صحة واعتماد اللائحة التي اقرتها الجمعية العمومية لنادى الزمالك، مشيرا إلى ان حكم المحكمة الدستورية واضحا وصريحا بانه في حال صدور حكم من القضاء الادارى ومركز التسوية والتحكيم فان الحكم الذي يسرى هو حكم محكمة القضاء الاداري.

وأشار مرتضى منصور إلى نقطة أخرى حاسمة هو انه لو سلم جدلا باقامة الانتخابات وفقا للائحة الاسترشادية فان الانتخابات ستكون باطلة ايضا، لان من يدعو للانتخابات وفقا لنص اللائحة هو رئيس النادى وليس لجنة مؤقتة، خاصة ان لجنة الزمالك الحالية هي لجنة تسيير اعمال مالية وفقا للائحة المالية لوزارة الرياضة ولا يحق لها الدعوة للانتخابات.

وطالب مرتضى منصور المرشحين بتوفير ملايين الدعاية الانتخابية لحين تصحيح الوضع القانونى.

المصرى اليوم

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