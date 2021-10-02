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البنك الأهلي والإسماعيلى والمقاولون يجهزون فاركو للدوري

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البنك الأهلي والإسماعيلى والمقاولون يجهزون فاركو للدوري البنك الأهلي والإسماعيلى والمقاولون يجهزون فاركو للدوري

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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو بقيادة مجدى عبدالعاطى على خوض ثلاثة مباريات ودية مع البنك الاهلى الاثنين المقبل ثم الاسماعيلى الخميس القادم على أن يختتم الفريق البرتقالى ودياته بمواجهة المقاولون العرب في 12 أكتوبر الجاري، وذلك لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين استعداداً لإنطلاق بطولة الدوري الممتاز.

واستقر مجدي عبدالعاطي على دخول فريقه معسكر بالإسكندرية في المرحلة الأخيرة من الاستعداد لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز الذي تحدد لها نهاية أكتوبر المقبل.

وتعاقد فاركو مع 15 صفقة استعدادا للموسم الجديد وهي الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبدالله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز وأحمد مودي من المقاصة ورامى صبرى مدافع إنبى وأحمد الصغيري لاعب أسوان وعلاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي ومصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ وعزمي غومة لاعب الصفاقسي التونسي ومحمد صبحى حارس مرمى وعمرو جمال مهاجم الطلائع والسوداني سيف تيري.

بجانب التعاقد مع الرباعى الشاب ثنائي الزمالك قلب الدفاع ياسين مرعي والظهير الأيمن أحمد محمود لمدة موسم على سبيل الإعارة بالاضافة للحصول على خدمات المهاجم زياد طلبة القادم من المقاولون العرب وحارس المرمى صبري جاد من الجونة.

المصرى اليوم

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