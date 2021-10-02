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عمر هريدي أول المرشحين رسميًا لرئاسة

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عمر هريدي أول المرشحين رسميًا لرئاسة الزمالك عمر هريدي أول المرشحين رسميًا لرئاسة

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تقدم عمر جلال هريدي، عضو مجلس إدارة نادي الأسبق، بأوراق ترشحه الى منصب رئيس نادي الزمالك في الانتخابات المزمع إقامتها يوم 19 نوفمبر المقبل.

وأرسل هريدي مندوبًا عنه سلم الأوراق والمستندات المطلوبة، وسدد مبلغ 5 الاف جنيه رسوم القيد بالترشح على منصب رئيس النادي، وأكد هريدي أنه قادر على خوض المعركة الإنتخابية داخل القلعة البيضاء، لافتا إلى أن هدفه انتشال القلعة البيضاء من الأزمة المالية التي سيطرت عليه في الفترة الاخيرة، وشدد هريدي على انه يحترم كافة المرشحين المنافسين.

المصرى اليوم

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