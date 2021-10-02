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رسميًا.. رونالدو لاعب الشهر في مانشستر يونايتد

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رسميًا.. رونالدو لاعب الشهر في مانشستر يونايتد رسميًا.. رونالدو لاعب الشهر في مانشستر يونايتد

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حصد كريستيانو رونالدو جائزة لاعب شهر سبتمبر في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ونشر الموقع الرسمي للنادي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تغريدة توضح فوز رونالدو جبائزة لاعب شهر سبتمبر.

وكان رونالدو قد سجل ثنائية في شباك نيوكاسل في ظهوره الأول رفقة الشياطين الحمر، ثم سجل هدفًا في مرمى وست هام.

كما استطاع البرتغالي التسجيل في شباك يانج بويز السويسري في دوري الأبطال، وكذلك هز شباك فياريال الإسباني في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وبذلك تفوق رونالدو على لينجارد وماسون جرينوود ودافيد دي خيا لحصد الجائزة.

ومن المقرر أن يواجه مانشستر يونايتد إيفرتون اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويذكر أن رونالدو انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية.

المصرى اليوم

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