تعرف على قائمة الـ 18 لفريق المنيا أمام قنا في مباراة الجولة الأولى اليوم

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يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا مبارياته بالموسم الجديد بالممتاز «ب»، عندما يحل ضيفا على فريق قنا، اليوم السبت في تمام الثانية والنصف، ضمن مباريات الجولة الأولى.

وكان قد غادر الفريق الأول ظهر أمس، وأكد شديد قناوي المدير الفني المنيا جاهزية جميع عناصر الفريق، لتقديم انطلاقة قوية ببداية الموسم، مؤكداً ثقته الكبيرة بجميع اللاعبين، خاصة عقب اكتمال قوام الفريق بجميع المركز

وأعلن قناوي قائمة الـ 18 التي اصطحبها معه والتي ضمت كل من: محمد ابو رتيبة «حارس مرمى»، ابراهيم الجرايحي «حارس مرمى» بدوي عاشور، هشام شحاته، برسوم محروس، معتز وزة، احمد عصام، فيصل غريب، محمد آدم، محمد عبدالرحيم، أحمد اسماعيل، أحمد جمال، مصطفى الشوبكشي، ايمن ناصر، مصطفى فرغلي، حسن هاشم، كريم عصمت، وأحمد ترك .