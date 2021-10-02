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علي الصاوي يتأهل لنهائي بطولة الدوري العالمي للكاراتيه

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علي الصاوي يتأهل لنهائي بطولة الدوري العالمي للكاراتيه علي الصاوي يتأهل لنهائي بطولة الدوري العالمي للكاراتيه

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نجح علي الصاوي لاعب الوطني للكاراتيه، في التأهل لمنافسات الدور النهائي من بطولة الدوري العالمي للكاراتيه، التي تستضيفها موسكو فيالفترة من 1 حتى 3 من شهر أكتوبر الحالي.

واستطاع الصاوي الفوز على بطل المنتخب البلجيكي ليتأهل للدور النهائي.

وتضم بعثة المنتخب الوطني المشاركة في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه كل من: كريم أبو عيطة وعلي الصاوي وعلي سيد وحازم مسعد وعبد الله ممدوح ويوسف عماد وعمر أشرف ومحمد رمضان وريم رمزي ونورسين كمال وفريال أشرف وياسمين الهواري وسهيلة حسام ومنة الصاوي ونور أكرم وحبيبة ماجد.

وتتكون البعثة من الدكتور صالح عبد القادر عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيساً للبعثة وهاني قشطة مدرب كوميته سيدات ومحمد عبد الرحمن مدرب كوميتيه رجال والدكتور أحمد الصاوي أخصائي علاج طبيعي وتامر حلمي إداري،كما تضم البعثة كل من الحكمين الدوليين فتوح علي عباس و عصمت زكي.

ويذكر أن علي الصاوي كان من ضمن المشاركين في أولمبياد طوكيو 2020.

المصرى اليوم

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