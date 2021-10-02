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شاهد.. فيديو يعرض للمرة الأولى يوثق لحظة انفجار مرفأ بيروت
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الجمعة 08 أكتوبر 2021 05:51 مساءً
بعد تقرير "سبق".. بروز الصبات يختفي من أمام مجمع مدارس بالشرائع
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الجمعة 08 أكتوبر 2021 05:49 مساءً
"تراميزاني" خامس ضحايا إقالات المدربين.. و"دانييل راموس" يصل غدًا لتدريب الفيصلي
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الجمعة 08 أكتوبر 2021 05:49 مساءً
الإعلان عن الفائزين خلال حفل الختام اليوم.. «القومى للمسرح» يُسدل الستار على دورته الـ14
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الجمعة 08 أكتوبر 2021 05:43 مساءً
حصد 23 جائزة دولية.. «الست» أفضل فيلم قصير من مهرجان «كيبودو» للسينما الإفريقية
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الجمعة 08 أكتوبر 2021 05:43 مساءً
بسبب ظروف كورونا.. لجنة تحكيم «شاعر المليون» تقابل مشاركين فى «عمان» عبر الاتصال المرئى
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الجمعة 08 أكتوبر 2021 05:43 مساءً
«المؤتمر الـ13 لمرضى السكر» يُحذر من العادات الغذائية السيئة وينصح بـ«الكشف المبكر»
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الجمعة 08 أكتوبر 2021 05:43 مساءً
تعرف على أهم رسائل رئيس «النواب» في بداية دور الانعقاد
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الجمعة 08 أكتوبر 2021 05:43 مساءً
عالميًا: استمرار تسجيل إصابات.. الإمارات: انتهاء الأزمة.. ومصر تواصل جهودها
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الجمعة 08 أكتوبر 2021 05:43 مساءً
افتتاح مسجد الشيخ زايد الجديد في الإسكندرية (صور)
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الجمعة 08 أكتوبر 2021 05:43 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
السعودية تمنع دخول المنشآت وركوب الطائرات لمن لم يتلقى جرعتي لقاح كورونا
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 02 أكتوبر 2021 09:06 صباحاً
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