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محمد عمارة : استبعاد أفشة ومحمد شريف علامة استفهام

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محمد عمارة : استبعاد أفشة ومحمد شريف علامة استفهام محمد عمارة : استبعاد أفشة ومحمد شريف علامة استفهام

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أكد محمد عمارة ظهير أيسر النادي الأهلي ومنتخب السابق، أن استبعاد محمد مجدي أفشة ومحمد شريف، لاعبا النادي الأهلي، من قائمة الوطني الأول لمباراتي ليبيا علامة استفهام كبيرة.

وقال محمد عمارة في تصريحات تلفزيونية : «استبعاد أفشة ومحمد شريف،علامة إستفهام كبيرة»، مؤكدًا على أن قائمة المنتخب لمباراتي ليبيا منطقية، باستثناء استبعاد أفشة وشريف».

وأضاف: «محمد شريف، هو أفضل مهاجم في مصر في الوقت الحالي، لذلك كان لا بد من تواجده في مباراتي ليبيا، خاصة أنه احرز هدفي الفوز أمام ليبيريا».

وتابع : «أفشة كان هو الأنسب للمشاركة كصانع ألعاب للمنتخب على حساب عبدالله السعيد، خاصة أن عامل السن ليس في صالح لاعب بيراميدز».

المصرى اليوم

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