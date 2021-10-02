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علي معلول يجدد تعاقده مع الأهلي

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علي معلول يجدد تعاقده مع الأهلي علي معلول يجدد تعاقده مع الأهلي

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أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن مسؤولي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، نجحوا في حسم تجديد التعاقد مع التونسي على معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية :«خلصت الحكاية.. الأهلي نجح خلال الساعات الماضية في حسم تجديد التعاقد مع على معلول، لمدة موسمين قادمين، بعدما تم الاتفاق على كافة التفاصيل المالية الخاصة بتجديد التعاقد«.

وأضاف : «الأهلي سيبدأ تباعًا الإعلان بشكل رسمي عن تجديد التعاقد مع عمرو السولية وعلي معلول، وبعض اللاعبين الأخرين، وذلك مثلما حدث في طريقة الإعلان عن صفقاته التي تعاقد معها خلال الميركاتو الصيفي».

المصرى اليوم

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