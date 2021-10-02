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في أول رد فعل منه عقب استبعاده من قائمة منتخب مصر لمباراتي ليبيا بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، قام محمد مجدي أفشة نجم خط وسط الأهلي بنشر صورة له رفقة زميله محمد شريف عبر خاصة «استوري انستجرام».

وكان كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر قد استبعد الثنائي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف من قائمة منتخب مصر لمباراتي ليبيا.

وقام أفشة بحذف «الاستوري» بعد دقائق قليلة من نشره.

وكان منتخب مصر قد فاز وديًا على نظيره الليبيري بهدفين لمحمد شريف مساء الخميس بملعب برج العرب بالاسكندرية.