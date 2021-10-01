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«ألسن عين شمس» تكرم طلاب البرنامج التدريبي مع الأمم المتحدة

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«ألسن عين شمس» تكرم طلاب البرنامج التدريبي مع الأمم المتحدة «ألسن عين شمس» تكرم طلاب البرنامج التدريبي مع الأمم المتحدة

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أنهى عدد من طلاب الدراسات العليا بكلية الألسن جامعة عين شمس، مشاركتهم في البرنامج التدريبي الذي جرى تنظيمه بالتعاون مع إدارة الترجمة الفورية بالأمم المتحدة اعتبارا من ٢٤ مايو ٢٠٢١ حتى ٣١ أغسطس ٢٠٢١، تحت رعاية د.محمود المتيني رئيس الجامعة، د.أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

حيث استقبلت د.سلوى رشاد عميد الكلية، يرافقها د.أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، عدد ٩ من طلاب الدراسات العليا قسمى اللغة الإنجليزية والفرنسية، لتكريمهم بعد استلامهم شهادات معتمدة من الأمم المتحدة في ختام مشاركتهم في البرنامج التدريبي الذي جرى تنظيمه بالتعاون مع إدارة الترجمة الفورية بالأمم المتحدة.

وأوضحت عميد الكلية، أن البرنامج شمل تنظيم سلسلة ورش تدريبية عن بعد من خلال برنامج Microsoft teams تهدف إلى تطوير مهارات الترجمة الفورية من العربية وإليها لدى طلاب الكلية وتعريفهم بخصائص الترجمة في الأمم المتحدة التي تتطلب قدرات ومواصفات خاصة في المترجم.

و أشار وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن عملية التدريب أشرف عليها من جانب منظمة الأمم المتحدة ٨ من كبار المترجمين الفوريين بمقر المنظمة في نيويورك وجنيف وشارك ٩ طلاب في التدريب الاساسي من طلاب قسمي اللغة الإنجليزية والفرنسية وعدد ٥ طلاب بصفة مستمع وذلك بغرض اطلاعهم على آليات وخبرات جديدة في مجال الترجمة الفورية تحفزهم على الدراسة بجدية والتركيز على الجوانب ذات الاهمية في الترجمة الفورية

ووفقا للاتفاق المسبق مع إدارة الترجمة الفورية بالأمم المتحدة فقد تم تسليم الطلاب المشاركين في التدريب شهادات معتمدة من المنظمة الدولية تفيد اجتيازهم للبرنامج التدريبي.

المصرى اليوم

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