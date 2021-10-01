أفلام وثائقية ومحاضرات وورش تدوير للخامات بالمنيا

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في إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم لإثراء الحركة الثقافية ولزيادة الوعى الثقافى والفكرى، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى، حيث قدم قصر ثقافة المنيا عروض سينما لأفلام كارتون وأفلام وثائقية للأطفال منها «مفاتيح الزمن، الموز المفاجئ، والثلاجة»، وأعد قصر ثقافة مغاغة أمسية شعرية نخبة من أدباء مغاغة، كما قدم بيت ثقافة سمالوط عرض لفيلم وثائقى بعنوان «أرض الرسالات».

أقام بيت ثقافة شركة النيل محاضرة تثقيفية بعنوان «أهمية الاطلاع وتنمية العقول» حاضرها د. محمد سيد أخصائي التنمية البشرية، وتحدث فيها عن القراءة وفوائدها لتحفيز العقل وتنميته، ولتحسين كافه مجالات الحياة، وقدم بيت ثقافة ديرمواس قراءة في كتاب «رواد الوعي الانساني في الشرق الإسلامي» من تأليف د. عثمان أمين، تناول حياة أحد أهم رواد الوعي الإسلامي في الشرق وهو المفكر الفيلسوف الدكتور محمد إقبال المولود بالهند وأهم انجازاته الفلسفية والفكرية والسياسية، كما نظمت مكتبه اسحاق الثقافية ورشة فنية بخامات البيئة للفنانة ساره ابراهيم، وتم عمل ترابيزه وكرسي، كما نظم قصر ثقافة ملوي ورشة فنية بعنوان «تعليم الرسم بالفوم» وتصميم مقلمة للمدرسة مع الفنانة أنوار حمدي.