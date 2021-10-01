إنبي يحسم التعاقد مع لاعب المقاولون العرب

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نجح مسؤولو نادي إنبي برئاسة المهندس مصطفى الأمير، في التوصل لاتفاق مع إدارة نادي المقاولون العرب، بشأن الحصول على خدمات كريم مصطفى، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتوصل مسؤولو النادي البترولي لاتفاق مع إدارة المقاولون العرب، للحصول على خدمات كريم مصطفى، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وحسم إنبي صفقة كريم مصطفى، بناءً على طلب حلمي طولان، المدير الفني، لتعويض العجز الذي يعاني منه الفريق في الخط الهجومي، خاصة بعد إصابة الوافد الجديد حسام عرفات، بالرباط الصليبي للركبة.

ودعم إنبي صفوفه، حتى الآن بالتعاقد مع كل من أحمد جمعة، مهاجم المصري، وعمر عدلي، مدافع المريخ البورسعيدي، وخالد رضا وحسام عرفات، لاعبا وادي دجلة، مصطفى جمال، لاعب خط وسط طلائع الجيش، الغاني ماساهودو الحسن.