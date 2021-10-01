أخبار عاجلة

السيسي يتفقد طريق وصلة أم القمر الرابط بين طريقي «القاهرة الإسماعيلية» والسويس -
الكرنب: صديق الموائد.. متعدد الفوائد -
محافظ الجيزة: لا زيادة في تعريفة المواصلان -
محافظ كفر الشيخ يكلف رؤساء الوحدات المحليه بمتابعة محطات الوقود ومواقف السيارات -
صحة الشرقية تناقش خطة تطعيم الطلاب ضد الالتهاب السحائي والمواطنين بلقاح كورونا -
تعليق استخدام لقاح «موديرنا» لفئات معينة بسبب التهاب عضلة القلب -
المغرب على أبواب تحقيق المناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا -
حظر التسوق للسكان الذين لم يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا فى لاتفيا -
وزارة الصحة: 1.2 مليون جرعة من لقاح كورونا متوفرة في الأردن حاليا -
منع التدخل والترويج لأي مرشح في العراق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

إنبي يحسم التعاقد مع لاعب المقاولون العرب

Print
إنبي يحسم التعاقد مع لاعب المقاولون العرب إنبي يحسم التعاقد مع لاعب المقاولون العرب

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

نجح مسؤولو نادي إنبي برئاسة المهندس مصطفى الأمير، في التوصل لاتفاق مع إدارة نادي المقاولون العرب، بشأن الحصول على خدمات كريم مصطفى، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتوصل مسؤولو النادي البترولي لاتفاق مع إدارة المقاولون العرب، للحصول على خدمات كريم مصطفى، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وحسم إنبي صفقة كريم مصطفى، بناءً على طلب حلمي طولان، المدير الفني، لتعويض العجز الذي يعاني منه الفريق في الخط الهجومي، خاصة بعد إصابة الوافد الجديد حسام عرفات، بالرباط الصليبي للركبة.

ودعم إنبي صفوفه، حتى الآن بالتعاقد مع كل من أحمد جمعة، مهاجم المصري، وعمر عدلي، مدافع المريخ البورسعيدي، وخالد رضا وحسام عرفات، لاعبا وادي دجلة، مصطفى جمال، لاعب خط وسط طلائع الجيش، الغاني ماساهودو الحسن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي يتفقد طريق وصلة أم القمر الرابط بين طريقي «القاهرة الإسماعيلية» والسويس

السيسي يتفقد طريق وصلة أم القمر الرابط بين طريقي «القاهرة الإسماعيلية» والسويس

الكرنب: صديق الموائد.. متعدد الفوائد

الكرنب: صديق الموائد.. متعدد الفوائد

محافظ الجيزة: لا زيادة في تعريفة المواصلان

محافظ الجيزة: لا زيادة في تعريفة المواصلان

محافظ كفر الشيخ يكلف رؤساء الوحدات المحليه بمتابعة محطات الوقود ومواقف السيارات

محافظ كفر الشيخ يكلف رؤساء الوحدات المحليه بمتابعة محطات الوقود ومواقف السيارات