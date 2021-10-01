اصطدم بـ رونالدو وديكو في البرتغال.. هل يكرر كيروش السيناريو مع ثنائي الأهلي؟

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وصفه النجم البرتغالي الكبير «ديكو» بأنه مدرب مزور بعد صراع طويل بينهما وحالة من الاضطهاد التي تعرض لها خلال مسيرته بقميص منتخب بلاده الوطني قبل مونديال 2010، هو المدير الفني الحالي لمنتخب مصر الأول، البرتغالي كارلوس كيروش.

كيروش فجر مفاجأة من العيار الثقيل خلال إعلان قائمة أحفاد الفراعنة لمباراتي ليبيا في مشوار المنتخب القومي بالمرحلة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022، باستبعاد ثنائي الأهلي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف.

وكاد محمد شريف قد حقق لقب هداف الدوري في الموسم المنصرم بـ 21 هدفًا، على الرغم من خسارة فريقه الدرع، في الوقت الذي قدم محمد مجدي أفشة موسمين استثنائين بالقميص الأحمر.

حكاية كيروش مع اضطهاد واستبعاد النجوم ظهرت بقوة خلال رحلته مع المنتخب البرتغالي وتوليه منصب المدير الفني لمنتخب بلاده الوطني.

الأزمة الكبرى لكيروش خلال تدريبه المنتخب البرتغالي كانت مع النجم ديكو، بعدما قرر تغيير مركزه إلى جناح أيمن وابداء اللاعب وجهة نظر مختلفة عن رأي مدربه ليصدم الثنائي ببعضهما البعض، ويقرر كيورس اشتبعاده من قائمة البرتغال بكأس العالم 2010 قبل أن يتدخل بعص مسئولي اتحاد الكرة ويعدل المدير الفني عن قراره.

ديكو وصف كيروش بالمدير الفني المزور بعد اعتزاله لعبة كرة القدم وهو ما أشعل الحرب الكلايمة بينه وبين مديره الفني السابق الذي رد: «هذا اللاعب يحب إثارة الجدل دائمًا».

ولم يفلت الأسطورة كريستيانو رونالدو من غضب كيروش بعد عدة أزمات بينهما، أشهرها وقائع مونديال 2010 بجنوب أفريقيا أيضًا، فاستنكر كيروش تصريحات رونالدو بعد وداع كأس العالم أمام إسبانيا قائلاً: «تصريحاته لا تدل إطلاقًا على أنه قائد».

وتابع عن عدم معاملته الجدية للدون: «لست صديقًا للنجوم واللاعبين، جئت من أجل مهمة تدريبية».

وأتم: «رونالدو يحتاجني كمدرب كما أحتاجه كلاعب».