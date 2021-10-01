المدينة الشبابية بالأسمرات تستضيف بطولة كرة السلة لضعاف السمع بنات

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اختتمت فعاليات اليوم الأول لبطولة النهار الأولى لكرة السلة بنات لضعاف السمع تحت رعاية السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمدينة الشبابية بالأسمرات وفي إطار الاهتمام بذوي القدرات والهمم بهدف توسيع قاعدة الممارسة ودمجهم في المجتمع وبث روح المنافسة الشريفة بينهم.

ونظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير (مكتب ذوي القدرات والهمم) فعاليات بطولة النهار الأولى لكرة السلة بنات لضعاف السمع والتي تستضيفها المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات بالمقطم.

وتنطلق البطولة على مدار يومين في الفترة من 1/10 إلى 2/10/2021 كأول بطولة لكرة السلة 3 / 3 لضعاف السمع بنات وهي بطولة النهار كرة السلة حيث تضم البطولة أكثر من 36 فريق و أكثر من 150 لاعبة يمثلون عدد 15 محافظة مختلفة.

ويهدف تنظيم البطولة لضعاف السمع بنات إلى تدعيم ذوي القدرات والهمم الذين دائما ما يتحدون المستحيل ويتخطون الصعاب من أجل ممارسة الرياضة لتمثيل اسم مصر عاليا خلال البطولات القارية والعالمية وهو ما ظهر مؤخرا في مشاركة أبطال البارالمبية في أولمبياد طوكيو الأخيرة الأمر الذي دفع وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى رعاية هؤلاء الأبطال الذين يرفعون راية التحدي للوقوف على منصات التتويج وسط أبطال العالم.