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افتتاح معرض شعبيات بثقافة الإسماعيلية

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افتتاح معرض شعبيات بثقافة الإسماعيلية افتتاح معرض شعبيات بثقافة الإسماعيلية

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برعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وفى إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، على استمرار الحركة الفنية ومعارض الفنون التشكيلية. افتتحت مدير عام فرع ثقافة الاسماعيلية باقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، معرض فن تشكيلي بعنوان «شعبيات النسخة الثانية»، ضمن نشاط الفنون التشكيلية بمشاركة عدد 40 فنان بعدد 70 لوحة في مجالات التصوير الزيتي والرسم والخزف والأبيض والأسود والاكريليك والاعمال الفنية المركبة في الجلود وخامات الخوج.

أشاد الفنانون المشاركون بالمعرض بتنفيذ فكرة العمل المستوحاة من الثراث الشعبي واهمية اندثار الثراث الفني الشعبي.

المصرى اليوم

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