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ضبط 145 مخالفة مرافق في سوهاج

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ضبط 145 مخالفة مرافق في سوهاج ضبط 145 مخالفة مرافق في سوهاج

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نفذت اليوم أجهزة الأمن بسوهاج حملة أمنية مكبرة لإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المشاة والمرور بمراكز ومدن المحافظة، وضبط المخالفين من الباعة الجائلين، وتأكيد فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

وأسفرت الحملة التي تمت بمشاركة ضباط وقوات من إدارات البحث الجنائي، والمرور، والمرافق، بقيادة اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وإشراف اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، عن ضبط 145 مخالفة مرافق، تنوعت ما بين إشغالات، وإدارة منشأة دون ترخيص، وعدم حمل شهادة صحية، وضبط 9 بائعين جائلين، وإزالة 10 مخالفات إشغال طريق من الشوارع والميادين، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، وأخطرت النيابة العامة لتجري شؤونها.

المصرى اليوم

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