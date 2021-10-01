محاضرات وورش فنية بفرع ثقافة الأقصر

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في ضوء سياسة وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم والتي تهدف إلى نشر الثقافة وتنمية المهارات الإبداعية، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الاقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، حيث عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان «نافذة على المعلومات» تحدث خلالها حسب الله أحمد عن العصر التكنولوجي وثورة المعلومات، والأقدام والإقبال على نافذة المعلومات؛ بجانب تنفيذ ورشة فنون تشكيلية «عمل ماسكات بالفوم» نفذتها نفيسة عبدالرحيم، وعقد نادي التكنولوجيا والمعلومات بالقصر محاضرة بعنوان «صيغ الملفات والفروق بينهما» ألقاها محمود أحمد، ونفذ قصر ثقافة إسنا مجلة حائط بمناسبة العام الدراسي الجديد نفذتها صباح صلاح.

ناقشت مكتبة الكيمان الثقافية كتاب «الإرهاب.. أسبابه.. اخطاره وعلاجه» تأليف أحمد طه، ناقشه محمد زين، تناول الكتاب أسباب الإرهاب، مبينا أن التطرف والتشدد والتعصب يضر بالمجتمع؛ كما عقدت المكتبة محاضرة بعنوان «مكارم الأخلاق»، وتحدث محمود حنفى عن مكارم الأخلاق وأنها مجموعة من الأخلاق الحسنة التي يجب التحلي بها، كذلك عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان «الاستقرار والطمأنينة والأمان» أوضح عمرو عبدالصبورخلالها أن الأمن حاجة أساسية للمجتمع الإنساني، وأن الأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي وجهان لعملة واحدة، وعقد بيت ثقافة الاقالته محاضرة بعنوان «دور الثقافة في القرى والريف» حاضرها أحمد عبيدو؛ بينما قصر ثقافة حوض الرمال أمسية شعرية للشاعر حسين زراع بعنوان «الرفيق والطريق»، كذلك أقيم بمركز الحضاري بالأقصر أمسية شعرية للشاعر مصطفى خالد بعنوان «الأب الأمان».

عقد قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة حكي بعنوان «السد العالي» سردتها منال عمر، بجانب أمسية شعرية لكريم الشاوري بعنوان «كتر الهموم بيزود الأحزان»، وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالحلة الثقافية محاضرة بعنوان «كيفية تثقيف النفس» تحدث أحمد عمران عن التعريف بالثقافة الذاتية، ووسائل وطرق التثقيف بالنفس، كذلك عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان «بحور الشعر العربي»، تحدث محمد الصادق فيها عن معنى بحور الشعر وأنواعها، بجانب ورشة اشغال يدوية لتدوير المخلفات وعمل زهرية نفذها حسن رفاعي، بالإضافة لأمسية شعرية للشاعر سيد صدقي، وعقد محاضرة بعنوان «الزجل وشعر العامية» تناول سيد صدقي خلالها تعريف الزجل وتطوره، ونشأة الشعر العامي ورواده؛ وتم تنفيذ ورشة حكي عن «قصة هدهد سيدنا سليمان عليه السلام» سردها محمد على، فيما أقام قصر ثقافة الطفل ورشة حرف يدوية لعمل فازة ورد من ورق الفوم«نفذتها مني محمد.