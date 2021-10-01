لقاءات أدبية وأمسيات شعرية في أسيوط

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برعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، سلسلة من الانشطة الثقافية والفنية المتنوعة التي تقام بإقليم وسط الصعيد الثقافى فرع ثقافة أسيوط، حيث قدمت فرقة كورال أطفال بيت ثقافة صدفا بعض المواهب الشابة المتميزة في مجال الغناء والعزف المنفرد، بجانب أمسية شعرية بمشاركة مجموعة من الشعراء الشباب، تضمن اللقاء اكتشاف المواهب الأدبية الشابة من خلال إلقاء بعض القصائد الشعرية الجديدة وانتقاء افضل المواهب ومناقشتهم فيما يتعلق باللغويات والقافية الشعرية.

نظم نادى أدب مكتبة الطفل والشباب بديروط أمسية شعرية برئاسة المهندس أحمد صلاح فخري، شارك فيها د. هند مكرم، والشاعر على صديق، والاديب ناجح جاد، ومجموعة من المواهب الأدبية الشابة، بدأت فعاليات الأمسية بكلمة ترحيبية لمدير الموقع، وأكد أن ثقافة ديروط تحتضن كل المواهب الشابة في كافة المجالات وأن اللقاءات الأدبية هي الداعم الأول والرئيسي للثقافة والتنوير الفكرى بديروط، كما قدم الشعراء على صديق وناجح جاد بعض القصائد الشعرية الجديدة واختتم اللقاء بسماع مجموعة من المواهب الأدبية الشابة.