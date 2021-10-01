منح الفائزين في مسابقة تراث وأدب الخيل بمهرجان الشرقية مجسمات لأحصنة جامحة

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واصل مهرجان الشرقية للخيول العربية الخامس والعشرون، فعالياته في مسابقة "تراث وأدب الخيل" بأرض الفروسية بمدينة بلبيس، لليوم الثاني، بمشاركة أصحاب المزارع ومحبي الخيول العربية الأصيلة.

وقال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المهرجان يُعد إحدى العلامات المميزة للمحافظة، ويأتي تجسيداً وتذكيراً لكل أهل مصر بعراقة وأصالة هذه المحافظة عبر التاريخ، والتي تضم ثروات أثرية ومعالم سياحية، بالإضافة إلي تشرفها بأن كانت معبرا للسيدة مريم العذراء، والعائلة المقدسة.

كان محافظ الشرقية قد أناب الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، لتسليم جوائز مسابقه تراث وأدب الخيل غير المسجلة، والمسجلة مبتدئين، للفائزين بمنحهم مجسمات لأحصنة جامحة والذي اتخذته المحافظة شعارا لها.

وأعلنت لجنة التحكيم النتائج النهائية للمشاركين فى مسابقة الأدب للخيل غير المسجلة مبتدئين، حيث فاز الحصان عجيب آل داوود بالمركز الأول، وفوز الحصان فرحة الوراق بالمركز الثاني ، وفوز الحصان بشري عاطف بالمركز الثالث ، وفوز الحصان زلزال الجيزة بالمركز الرابع.

وجاءت نتيجة مسابقه الأدب للخيل المسجلة مبتدئين ،بفوز الحصان طيار مصر بالمركز الأول، وفوز الحصان صاحب السعادة بالمركز الثاني ، وفوز الحصان فارس بالمركز الثالث ، وفوز الحصان أميرة برهام بالمركز الرابع.

كما تم تكريم حكام بطولة الشرقية لتراث أدب الخيل العربي لأدائهم المتميز خلال فعاليات المسابقة وظهورها بالمظهر اللائق.