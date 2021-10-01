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«مستعدة يتكتب على قبرك الراقصة؟».. رد غير متوقع من فيفي عبده على إعلامي عراقي

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«مستعدة يتكتب على قبرك الراقصة؟».. رد غير متوقع من فيفي عبده على إعلامي عراقي «مستعدة يتكتب على قبرك الراقصة؟».. رد غير متوقع من فيفي عبده على إعلامي عراقي

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أجابت الفنانة فيفي على سؤال الإعلامي نزار الفارس: «مستعدة يكتبون على قبرك الراقصة فيفي عبده»، لترد قائلة :«ربنا اللي هيحاسب مش إنت ولا أنا».

وأضافت، أثناء لقائها ببرنامج «مع الفارس» عبر قناة «الرشيد» العراقية :«أنا معشتش وأنا صغيرة خالص، أنا بتمنى من الله إني أعيش، ويديني شوية عمر مع الصحة، وأمارس الحاجة اللي بحبها».

مسلسل مملكة الغجر آخر أعمال فيفي عبده الفنية الذي شارك في الماراثون الرمضاني لعام 2019، مع الفنانة حورية فرغلي حازم سمير وسامح الصريطي وميار الغيطي وعزة مجاهد وهبة عبدالعزيز والمسلسل من تأليف محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.

المصرى اليوم

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