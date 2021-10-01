ضحية الثعبان في أبها ظنت فأرا لدغها.. والدة تمارا تكشف التفاصيل

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صدمة كبيرة سببتها وفاة الطفلة السعودية تمارا عبدالرحمن، بعد لدغة ثعبان، أدت إلى تدهور حالتها، حتى ووريت الثرى الخميس، بعد يومين من وفاتها.

والدة الطفلة ذات الـ6 أعوام، روت تفاصيل جديدة حول الحادث الذي آلم قلوب كثيرين، مشيرة إلى أن ابنتها دخلت دورة المياه في منزلها بأبها، إلا أنه بعد مرور ثوان صرخت بقوة، فركضت الأم مسرعة فأخبرتها أن هناك فأرًا لدغها وهرب.

وأوضحت الأم المكلومة، في تصريحات لقناة «العربية»، أنها بحثت في المكان إلا أنها لم تجد شيئاً في دورة المياه، مشيرة إلى أنها تفقدت مكان الألم ووجدت خدشاً، وآثار قضمة في مكان آخر قريب من الخدش.

وأكدت والدة تمارا، أن الأسرة نقلت الطفلة فوراً إلى مستشفى أبها العام، فيما أكدت التقارير الطبية، أنها لدغة ثعبان .

وأشارت إلى أن الطفلة بقيت هناك في حالة مستقرة حتى ساعات الفجر الأولى من الأربعاء الماضي، إلا أنها انتكست فجأة، وبدأت صحتها تتدهور ثم توقف قلبها، حتى توفيت.

وأوضحت أن ابنتها لم تعان منذ خروجها من المنزل وحتى وصولها إلى المستشفى من أي أعراض أو مضاعفات، حتى إن مؤشراتها كانت طبيعية.

وأكدت أن المستشفى قدم كل ما يمكن لإنعاش القلب، وقام الفريق الطبي بأخذ عينات لإجراء التحاليل اللازمة، لمعرفة السبب وماهية نوع السم، في مختبر السموم، حتى أظهرت النتائج أنه سم الكوبرا.

من جانبه قال محمد زهير، أحد أقارب تامارا في تصريحات لقناة «العربية»، إن الأسرة المكلومة بوفاة ابنتها تلّقت التعازي من الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير الذي زار منزلهم معزيّاً.

يشار إلى أن الأمير تركي بن طلال كان قدّم واجب العزاء إلى الأسرة المنكوبة، في حين تفاعل مع حزن العائلة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشرت تفاصيل الحادثة المأساوية.