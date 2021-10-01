★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

هددت الولايات المتحدة تركيا بأنها ستواجه «تبعات» في حال شرائها دفعات جديدة من الأسلحة والمعدات العسكرية من روسيا، داعية إلى التخلي عن مثل هذه النوايا.

وقالت ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الجمعة عبر الهاتف: «هذه قضية لا تزال عالقة. ندعو تركيا على كل المستويات وعند كل الفرص إلى عدم إبقاء منظومات إس-400 والامتناع عن اقتناء أي معدات عسكرية روسية إضافية».

وأضافت شيرمان: «نؤكد ذلك بوضوح لتركيا كما نؤكد لها ما هي التبعات التي ستواجهها في حال التقدم في هذا الاتجاه».

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، عقب لقاء في سوتشي مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن تركيا تنظر في إمكانية شراء أسلحة ومعدات عسكرية جديدة من روسيا.