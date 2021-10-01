أخبار عاجلة

السيسي يتفقد طريق وصلة أم القمر الرابط بين طريقي «القاهرة الإسماعيلية» والسويس -
الكرنب: صديق الموائد.. متعدد الفوائد -
محافظ الجيزة: لا زيادة في تعريفة المواصلان -
محافظ كفر الشيخ يكلف رؤساء الوحدات المحليه بمتابعة محطات الوقود ومواقف السيارات -
صحة الشرقية تناقش خطة تطعيم الطلاب ضد الالتهاب السحائي والمواطنين بلقاح كورونا -
تعليق استخدام لقاح «موديرنا» لفئات معينة بسبب التهاب عضلة القلب -
المغرب على أبواب تحقيق المناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا -
حظر التسوق للسكان الذين لم يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا فى لاتفيا -
وزارة الصحة: 1.2 مليون جرعة من لقاح كورونا متوفرة في الأردن حاليا -
منع التدخل والترويج لأي مرشح في العراق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

ولي العهد للأردنيين: "ألف شكر... رفعتم معنوياتي بكلامكم الطيب"

Print
ولي العهد للأردنيين: "ألف شكر... رفعتم معنوياتي بكلامكم الطيب" ولي العهد للأردنيين: "ألف شكر... رفعتم معنوياتي بكلامكم الطيب"

جى بي سي نيوز  :- وجه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الشكر للشعب الأردني، على اطمئنانهم على صحته عقب ثبوت إصابته بفيروس كورونا، قائلا: "ألف شكر... رفعتم معنوياتي بكلامكم الطيب".
ولفت سموه، في اتصال هاتفي ضمن نشرة السادسة على قناة المملكة اليوم الجمعة، إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله بأفضل حال، ونتائج فحوصاتهما الأخيرة كانت سلبية.
وأشار ولي العهد إلى أنه برغم إصابته وشعوره بالإرهاق إلا أنه لم يواجه أعراضا خطرة، كونه قد تلقى اللقاح ضد مطلع العام الحالي، مشدداً سموه على ضرورة إقبال الفئات كافة على تلقي اللقاح، خاصة الشباب.
وقال سموه، إن الحل الأمثل لمواجهة الجائحة وتجنب الإغلاقات يتمثل في زيادة الإقبال على تلقي اللقاحات.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
المغرب على أبواب تحقيق المناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا

المغرب على أبواب تحقيق المناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا

حظر التسوق للسكان الذين لم يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا فى لاتفيا

حظر التسوق للسكان الذين لم يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا فى لاتفيا

هل نرى نهاية لجائحة فيروس كورونا في الأفق؟ الدكتور سانجاي غوبتا يجيب

هل نرى نهاية لجائحة فيروس كورونا في الأفق؟ الدكتور سانجاي غوبتا يجيب

39 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

39 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا