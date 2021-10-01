ولي العهد للأردنيين: "ألف شكر... رفعتم معنوياتي بكلامكم الطيب"

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جى بي سي نيوز :- وجه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الشكر للشعب الأردني، على اطمئنانهم على صحته عقب ثبوت إصابته بفيروس كورونا، قائلا: "ألف شكر... رفعتم معنوياتي بكلامكم الطيب".

ولفت سموه، في اتصال هاتفي ضمن نشرة السادسة على قناة المملكة اليوم الجمعة، إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله بأفضل حال، ونتائج فحوصاتهما الأخيرة كانت سلبية.

وأشار ولي العهد إلى أنه برغم إصابته وشعوره بالإرهاق إلا أنه لم يواجه أعراضا خطرة، كونه قد تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا مطلع العام الحالي، مشدداً سموه على ضرورة إقبال الفئات كافة على تلقي اللقاح، خاصة الشباب.

وقال سموه، إن الحل الأمثل لمواجهة الجائحة وتجنب الإغلاقات يتمثل في زيادة الإقبال على تلقي اللقاحات.