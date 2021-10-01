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أخضر الشاطئية يدشن تدريباته في معسكر الجبيل تحت قيادة "جوجا"

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أخضر الشاطئية يدشن تدريباته في معسكر الجبيل تحت قيادة "جوجا" أخضر الشاطئية يدشن تدريباته في معسكر الجبيل تحت قيادة "جوجا"
تحضيرًا للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والآسيوية المقبلة

أخضر الشاطئية يدشن تدريباته في معسكر الجبيل تحت قيادة

دشَّن السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية اليوم الجمعة تدريباته في معسكره الحالي بمدينة الجبيل الصناعية، الذي يستمر حتى الـ14 من أكتوبر الجاري في إطار تحضيراته للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والآسيوية القريبة المقبلة.

وفور وصول اللاعبين لمقر إقامة البعثة حرص الجهاز الفني للمنتخب بقيادة (البرازيلي) جوجا زلوكوفيك على الاجتماع بهم، ومطالبتهم بتحقيق أقصى درجات الاستفادة الفنية من المعسكر، ومضاعفة الجهد والعطاء، والالتزام بالتعليمات الإدارية والفنية كافة، مع ضرورة الانضباط في الملعب وخارجه.

وخضع بعدها اللاعبون كافة لقياس الأوزان، ثم انطلقت الحصة التدريبية بإجراء تمارين لياقية، ثم تقسيم اللاعبين إلى مجموعات، وتنفيذ عدد من الجُمل الفنية باستخدام الكرة. واختُتمت الحصة التدريبية بإقامة مناورة على الملعب الترابي.

هذا، وسيواصل "أخضر الشاطئية" غدًا السبت تدريباته اليومية في معسكره الحالي على فترتين (صباحية ومسائية).

المنتخب السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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