برعاية "المقيرن".. "نادي ذوي الإعاقة" بمكة يحتفل باليوم الوطني الـ91

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عبر اللاعبون عن مشاعرهم بالاعتزاز بالانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة

أقام نادي ذوي الإعاقة بمنطقة مكة المكرمة مساء أمس الثلاثاء احتفاءه باليوم الوطني91، برعاية رئيس اللجنة البارالمبية السعودية أحمد عبد العزيز المقيرن، وحضور رئيس مجلس إدارة النادي سعد بن جميل القرشي وأعضاء مجلس الإدارة.

وتفصيلاً، بدأ الحفل الذي تمت إقامته عن بعد بالسلام الملكي ثم آيات من الذكر الحكيم، وبعدها ألقى رئيس مجلس الإدارة سعد بن جميل القرشي كلمة بهذه المناسبة قال فيها: إننا نحتفل بـ٩١ عاماً من التقدم، ٩١ من التطور والرقي والازدهار. فنحن ننعم في هذه الأرض الطاهرة بنعمتي الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة رعاها الله، وختمها بالشكر والتقدير لرعاية رئيس اللجنة البارالمبية لاحتفاء النادي بهذه المناسبة، مثنياً على جهود اللجنة في خدمة رياضة ذوي الإعاقة.

وقال أحمد المقيرن رئيس اللجنة البارالمبية : في هذا اليوم نقف وقفة فخر وعز ووفاء في ذكرى اليوم الوطني 91 لنشاهد وطننا العظيم معتلياً شامخاً بالمجد متألقاً بالرفعة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه حتى هذا العهد الزاهر.

وبدورها، عبرت رئيسة اللجنة النسائية بنادي ذوي الإعاقة بمكة الدكتورة هيفاء فدا، عن اعتزازها بالانتماء لهذا الوطن العظيم، مؤكدة أن الوطن ليس الرسم الجغرافي على ظاهر الأرض فحسب، بل هو الأكثر اتساعاً من حدوده المكانية، وهو الأعمق عاطفة في نبض الإنسانية، الوطن ما تملكه مكاناً ويملكك طواعية.

وتضمن الحفل عرضاً مرئياً للاعبي النادي، عبروا فيه عن مشاعرهم الوطنية بهذه المناسبة ونقلوا من ميادين تدريبهم الاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن الغالي، والولاء لقيادته الرشيدة، مثمنين ما يلقونه من رعاية ودعم واهتمام من وزارة الرياضة ممثلة في اللجنة البارالمبية السعودية.

وجاء في كلمتهم التي ألقاها عنهم الكابتن بندر المجرشي: "في وطننا ننعم بالعديد من الخدمات التي توليها الدولة جلّ اهتمامها وتهدف لتفعيل جوانب التواصل مع فئات ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع".

وكان للشعر حضوره في هذه المناسبة حيث ألقى الشاعر تركي الصخري قصيدة وطنية بعنوان: جد وحفيد.

ودشن خلال الاحتفاء رئيس اللجنة البارالمبية أعمال اللجنة النسائية؛ وذلك في إطار سعي النادي لتمكين المرأة وفق رؤية 2030 من خلال تدريب وتهيئة بنات الوطن من ذوات الإعاقة، ودمجهم في المجتمع، والمشاركة بهم في المنافسات الرياضية المحلية والعالمية، اتساقاً مع الرؤية الطموحة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه.

وفي ختام الحفل تم تكريم منسوبي النادي المتميزين من إداريين ومدربين ولاعبين، كما أعلنت نتائج مسابقة " دون مشاعرك الوطنية" التي نظمها المركز الإعلامي بالنادي.

وثمن الرئيس التنفيذي للنادي فيصل بن حسين دالي جهود الجهات المتعاونة، ودعمها المستمر والدائم في خدمة ذوي الإعاقة وفي مقدمتهم اللجنة البارالمبية السعودية وعلى رأسها أحمد المقيرن، شاكراً له حرصه على مشاركة أبنائه منسوبي النادي احتفاءهم باليوم الوطني المجيد.