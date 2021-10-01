موعد فتح المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة 2021 (رابط الاستعلام)

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مع قرب الإعلان عن موعد فتح المرحلة الثانية لـ بطاقة الخدمات المتكاملة 2021، يبحث الكثير من ذوي الاحتيجات الخاصة فى مصر، عبر موقع البحث جوجل، عن طرق الاستعلام والتقديم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، والتى تقدم الكثير من المميزات الخاصة لدعم ذوي الإعاقة، مثل: الجمع بين معاشين، التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية، الكشف المجانى في المستشفيات، الحصول على سكن حكومى، الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية، الإعفاء من الرسوم الجمركية على سيارة معاقين، الإعفاء من الضرائب، الدمج في المدارس، كما تتيح بطاقة الخدمات المتكاملة، الدمج في المعاهد والجامعات.

موعد فتح المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

أوضحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات سابقة، أن إصدارات منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، ستكون فى مطلع أكتوبر بالتعاون مع وزارة الصحة، وأضافت القباج أن الهدف من الاجتماع هو تحديد موعد إعلان فتح المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة.

كما أشارت، القباج، إلى أنه تم استخراج أكثر من 850 ألف بطاقة إثبات إعاقة وخدمات متكاملة في المرحلة الاولى، موضحة أنه يجرى توزيع بطاقات الخدمات المتكاملة من خلال مكاتب البريد.

وفقًا لقانون رقم 10 لسنة 2018 على حقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، وخطوات التقديم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة، وبطاقة الخدمات المتكاملة لحصول ذوي الإعاقة على كافة حقوقهم.

أولا: طرق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

تعرف على طرق التقديم على إثبات بطاقة الإعاقة

يقوم الشخص من ذوي الإعاقة بطلب بطاقة إثبات الإعاقة من خلال الخطوات التالية:

1- تسجيل كافة البيانات الخاصة بالشخص ذو الإعاقة في مكتب التأهيل الاجتماعى التابع لمحل إقامته والصادر بشأنه قرار وزارة التضامن الاجتماعى الذي ينظم عمل مكاتب التأهيل الاجتماعى، وتقديم صورة من بطاقة إثبات الشخصية.

2- يقوم مكتب التأهيل الاجتماعى، بتطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ودرجتها ونوعها، علمًا بأنها تعتمد على التقييم الوظيفى لحالة الشخص ذوي الإعاقة، ودرجة الصعوبة الوظيفية التي يواجهها الشخص من ذوى الاحتياجات الخاصة، عند قيامه بأنشطة الحياة اليومية. كما تحدد مدى انطباق تعريف الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة، ونوع ودرجة الإعاقة من عدمه بالنسبة لصاحب الطلب للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

3- يبدأ مكتب التأهيل الاجتماعى بتحديد درجات الإعاقة، وفقًا للمستويات الثلاثة الواردة بالمادة رقم 3، من اللائحة التنفيذية، في حالة إثبات الإعاقة لدى الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة.

4- يقدم مكتب التأهيل الاجتماعى كافة الخدمات للشخص ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد ان يقوم بلمء نموذج استمارة الخدمات الشاملة، من أجل الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

أنواع الإعاقات للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

تشمل المرحلة الثانية من التقديم فى بطاقة الخدمات المتكاملة، عدة إعاقات منها:

موعد فتح المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة 2021

أولا: الإعاقات الحركية وبطاقة الخدمات المتكاملة:

شلل الأطفال بجميع أنواعه في أي طرف.

الشلل الأيرابي وقصر أي طرف من الأطراف عن الطرف الأخر بمعدل 5 سم.

البتر في إحدى أصابع السبابه أو الإبهام.

ثانيا الإعاقات البصرية وبطاقة الخدمات المتكاملة:

تشمل حالات ضعف الإبصار في العينين من 6 إلى 60 حتى على 36 بالنظارة.

ثالثا: الاعاقات السمعية وبطاقة الخدمات المتكاملة:

تشمل حالات ضعف السمع من 50 لـ 70 ديسبل.

رابعا: الإعاقات الذهنية وبطاقة الخدمات المتكاملة:

وهى الحالات التى سيكون بها نسبة الذكاء من 35 إلى 69%، وأمراض الدم " الهيموفليا.

رابط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

أتاحت وزارة التضامن الإجتماعى، رابطًا خاصًا لطلبات التقديم والاستعلام عن إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإحتياجات الخاصة، من أصحاب الإعاقات المختلفة.

رابط التقديم فى بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

وفقًا للموقع الإلكترونى لوزارة التضامن الاجتماعى، فإنه يمنحك ثلاث خدمات تخص بطاقة الخدمات المتكاملة، وهى كالآتى:

- تقديم طلب من خلال هذا الرابط.. اضغط هنــــــــــــــــــا

الخطوات والمستندات للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

تقوم بكتابة الرقم القومى، والاسم الرباعى، وتاريخ الميلاد- العنوان- واختيار المحافظة التابع لها الشخص المتقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة. ويتم اختيار التالى:

مكتب التأهيل. كتابة رقم تليفون المنزل للشخص ذو الإعاقة إن توفر. ويتم كتابة رقم المحمول. واختيار هل يوجد وصى على المتقدم أم لا. ثم تقوم بملء خانة عدد الأفراد المعاقين بالأسرة. تحديد مقر استلام بطاقة الخدمات المتكاملة والتى تتيح لك الوزارة باستلام البطاقة من أحد مكاتب البريد أو استلامها من المنزل.

المستندات المطلوبة لرفعها على موقع وزارة التضامن الاجتماعى للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة:

1- صورة شخصية

2- صورة البطاقة أو شهادة الميلاد

3- صورة التقرير الطبى

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

- الاستعلام عن الطلب من خلال الرابط التالى.. اضغط هنــــــــــــــــا

حجز كشف طبى لبطاقة الخدمات المتكاملة (رابط التسجيل)

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى، موقع تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 المرحلة الثانية.. من خلال هذا الرابط.. اضغط هنــــــــــــــــا

خطوات التقديم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

حسب ما نشره الموقع الالكترونى التابع لوزارة التضامن الإجتماعى، فإن الخطوات كالتالى:

موعد فتح المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة

1- سجل طلبك من خلال البوابة الالكترونية، وتأكد من تسجيل البيانات بدقه لأنها مسئولية قانونية وهيتوقف عليها قبول طلبك، أو رفضه. تأكد من أن الملفات المرفقة واضحة ومرفقة بشكل سليم.

2- بعد ملء بياناتك الشخصية، يجب ملئ إستمارة البيانات الأساسية، وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.

3- بعد التسجيل سيظهر رقم الطلب الخاص بك- رجاء احتفظ به.

4- قم بالاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الإستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

5- في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونة الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل الذى قمت باختياره في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.

6- بناء على الخطوات والبيانات التي تم استيفائها، سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على كارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة.