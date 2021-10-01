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"الاتحاد" يكمل على ما تبقى من "الأهلي" ويقبض على صدارة الدوري

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حسم الاتحاد "ديربي جدة" لمصلحته بعد أن تغلب على غريمه التقليدي الأهلي بثنائية نظيفة اليوم الجمعة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، وذلك في قمة مواجهات مباريات الجولة السابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد للنقطة رقم 16 في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، فيما توقف رصيد الأهلي عند النقطة رقم 5 بالمركز الثالث عشر.

وكان الشوط الأول ممتعًا وسريعًا من الجانبَيْن إلا أن الفريقين عجزا عن زيارة الشباك فيه على الرغم من الفرص الكثيرة التي سنحت لهما للتسجيل، لكن العارضة ورعونة المهاجمين والصلابة الدفاعية حالت دون ذلك؛ لينتهي على وقع التعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني نجح الاتحاد بتسجيل هدفين متتاليَيْن عن طريق حمدان الشمراني في الدقيقة الـ49 من عمر المباراة، قبل أن يسجل اللاعب أحمد حجازي الهدف الثاني للفريق في الدقيقة الـ80.

وحاول فريق الأهلي فيما تبقى من دقائق أن يعدل النتيجة التي ظلت على حالها حتى صفارة النهاية، التي حملت الخسارة الثانية تواليًا للأهلي بعد خمسة تعادلات هذا الموسم.

الاتحاد الأهلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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